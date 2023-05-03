去年告發379件　嘉市警5／1起規劃取締非法改裝、噪音車　

▲嘉市警攜手環保監理機關抓改裝噪音不法。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為取締車輛改裝製造噪音擾寧案件，嘉義市政府警察局自112年5月1日起至6月30日止，將規劃防制危險駕車(飆車)專案，依民眾反映易發生競速改裝噪音路段（世賢路二段、北港路、友愛路、八德路、博愛路二段、新民路及大雅路、吳鳳南路、南京路等），會同市政府環保局、嘉義市監理站，擇適當地段實施定點「環、監、警」聯合稽查勤務，並鎖定疾速行駛、非法改裝（頭燈、尾燈、排氣管及高音喇叭等）及高音量車輛，主動攔檢取締並於現場實施檢測告發，以維護市民行車安全與寧靜生活環境。

統計111年度計告發違規改裝、噪音車輛計379件，通報監理、環保機關通知車主辦理臨時檢驗（測）計1,210部，市政府環保局經檢測音量超標及未到檢汽機車計134部，均依違反噪音管制法處以1800元以上3600元以下罰款。

車體、電氣設備不當改裝，將使車輛安全結構減弱，除危及自己並影響其他用路人安全，依現行道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗；改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款，一年內再度違反者，並吊扣其駕駛執照六個月。

警察局局長陳炯旭表示，少數愛玩車的汽機車駕駛，都想讓車子更酷、更炫，但不當改裝排氣管、引擎或是超速及重催油門等駕駛行為製造出高噪音，儼然成為道路上公害，嚴重影響環境安寧，警察局將積極結合監理、環保機關共同執法，有效遏止高噪音飆速行駛改裝車輛，以維大眾交通安全與安寧生活環境。籲請行車「不超速、不無照、不改裝」，共同營造「全齡共享，世代宜居」安全幸福的城市。