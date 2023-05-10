中天告贏NCC！撤銷不予換照處分　「重新審議」仍有變數

▲《中天》新聞台被NCC拒絕換照事件，因台北高等行政法院判決NCC敗訴出現轉機。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

《中天》新聞台2020年申請換照被國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，同年12月12日起從有線電視頻道下架，所留52頻道由部分系統業者申請華視新聞資訊台遞補獲准，《中天》聲請假處分對抗無效，轉戰網路平台繼續營運，並提起行政訴訟主張NCC應准許《中天》換照、且須賠償《中天》79億餘元。台北高等行政法院審結，今判決撤銷NCC不准《中天》換照的行政處分，NCC對於《中天》2020年6月8日的換照申請案，應依本判決之法律見解作成決定，但不必賠償，可上訴。

判決理由指出，NCC本案審查《中天》所提換照申請與未來6年營運計畫時，本應根據《衛星廣播電視法》授權制訂的標準，依《評鑑審查辦法》所訂基準檢視過去營運計畫執行情形、占分40/100，另依《申設審查辦法》評分基準，估測未來6年營運計畫、占分60/100，2者評分加總低於60分為不合格。

但NCC審查《中天》未來6年營運計畫時，是以委員會議2020年11月通過的換照評分表，將5個單項評分比重訂為25分、15分、10分、5分、5分，跟《申設審查辦法》2018年修正的24分、12分、12分、6分、6分的配重不同，NCC發布的行政規則不僅不能取代母法所授權制訂的基準，更形同改變執照的核發標準。

法官認為，《中天》主張換照諮詢會議程序有瑕疵，但此部分不影響NCC委員會議實質審議的合法性，可是NCC本案審查決議，已因前述5個審查項目的決策事實基礎錯誤而資訊不完全，足以影響所憑審議不予換照的結論，無從推算回復，於法有違，NCC雖屬獨立機關，法院仍應審查NCC的行政處分有無依法行政。

▲ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

不過法官強調，本件判決雖撤銷NCC不予《中天》換照的行政處分，但《中天》要求NCC作成准予換照處分，仍應由NCC依據本件判決法律見解重新審議後做出適法決定。也就是說，NCC依照《申設審查辦法》評分基準重新審議後，仍可能同樣決議不予換照，因此《中天》向NCC求償部分，還有待NCC重新審議結果，所以此部分被判決敗訴。

《衛星廣播電視法》規定衛星廣播電視業者執照每6年須由NCC重新審查換發1次，《中天》2014年申請換照時，就因違規次數偏多，經NCC決議有條件准許換照，2020年執照期滿前，《中天》同年6月申請換照，NCC審查後，同年11月18日列出4大理由決議不予換照，包括累積被檢舉超過900次、佔電視類投訴量逾31%最多、被裁罰25件共1153萬元金額最高、大股東干涉新聞編採自主、內控與自律機制失靈等缺失。

《中天》提起行政訴訟力保執照與52頻道，聲請假處分要求NCC在訴訟確定前，「暫時許可換發中天新聞台的衛星廣播電視執照」、「假處分案確定前，NCC不得許可、同意其他業者運用第52頻道」，但被最高行政法院駁回確定。

最高行政法院所持理由包括換照本非必定通過，《中天》未獲換照仍可製播、發行電視節目，沒造成重大損害或急迫危險，若同意假處分將使業者迴避國家監督，且有線電視頻位由系統業者透過商業機制形成，不是NCC指定。

2020年初正值總統大選，《中天》當時密集報導國民黨總統候選人韓國瑜相關競選新聞、挨批「造神」與報導不中立，韓國瑜評論NCC不准《中天》換照一事，以「七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』」等語，挖苦NCC的7位委員「謀殺台灣新聞自由」，《中天》在本件行政訴訟審理時，也認為被拒換照是遭政治打壓與刻意刁難。