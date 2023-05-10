賴清德合體魔獸拍片　「糾正」台詞邀民眾來總統府住一晚

▲賴清德與「魔獸」霍華德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者陳家祥／台北報導

2023年中華文化總會舉辦的「來去總統府住一晚」活動，請來了前NBA球星、現效力台灣T1聯賽桃園雲豹隊的「魔獸」霍華德來宣傳，還和副總統賴清德和體拍攝宣傳影片。賴清德說，很高興能和魔獸這樣享譽國際的球星「同框」，他也向全世界發出邀請，一同來體驗「總統府住一晚」活動。

影片的開頭就是霍華德帶著球，回顧來台灣這段期間感受到的熱情歡迎與人情味、友善美好的生活環境，但化身為導演的賴清德對於霍華德的台詞不滿意，上前「指導」，強調不只是要邀請民眾，而是真的要讓民眾來住一晚，而魔獸驚訝表示，「OK, I like it !」賴還補充，入住者可以在總統府體驗多種台灣特色的美食，邀請全球的旅客踴躍參與徵選，親身感受台灣自由、多元的文化魅力。

賴清德說，邀請全世界的旅客來台灣，享受來去總統府住一晚的機會，正是因為台灣是自由、多元、好客的國家。

賴清德表示，「魔獸」霍華德說，他18歲時就與家人來過台灣，度過了非常快樂的時光，這也是他決定再回到台灣的原因。而在影片拍攝的空檔，霍華德也問賴清德是否敢吃「雞心」，賴笑說，自己雞心、豬心都敢吃；霍華德也分享最愛的雞屁股，但臭豆腐則是敬謝不敏。

賴清德也不忘趁機推薦台南市的景點，建議霍華德若有機會一定要去台南最大的「花園夜市」朝聖。魔獸則笑回，馬上就會去。

賴清德書，很高興能和霍華德這樣享譽國際的球星「同框」，向全世界發出邀請，體驗「來去總統府住一晚」的文化活動。