快訊／中捷3刀男父母現身！　5度鞠躬道歉：是我沒有把小孩教好

記者許權毅、戴若涵／台中報導

20歲洪姓男子21日預藏1把菜刀、2把水果刀在中捷車廂內砍殺乘客，造成包括他在內共3人受傷，當晚被移送分局。事件曝光後震驚社會，稍早洪男父母在律師的陪同下出面，並5度90度鞠躬表示想要跟傷者道歉，希望傷者家屬能看到他們的誠意，「真的對不起他們。」直言小孩會變成這樣，「是我這個爸爸沒有教好」。

▲▼中捷3刀男父母現身。（圖／記者許權毅攝，下同）

據了解，洪男一星期前就在高雄市路竹區一間五金行購買凶器，19日從高鐵台南站搭車北上台中，抵達後入住某汽車旅館，直到21日上午10時39分才退房，搭乘計程車前往台中捷運水安宮站，待他到置物櫃放好隨身包包後，便進站搭乘中捷，並在車廂內隨機砍殺乘客，造成17歲呂姓高中生、27歲許姓長髮哥受傷。

洪男右手大拇指韌帶斷裂，被警方戒護送醫，過程中他還痛哭大喊，「我還是不想死」、「對不起」等語，經院方手術救治後，穿著病人服赤腳坐輪椅被送上警車押送至分局。

洪男在員警攙扶下進入分局，他拒絕夜間警詢，因此22日上午才製作筆錄。而洪母得知兒子鑄下大錯後，立即聘請律師並北上，見到兒子狼狽上銬模樣，情緒激動與兒子抱頭痛哭，隨後急忙衝到附近量販店買衣服給兒子穿。