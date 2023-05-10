民進黨公告52區立委提名一次看　賴清德喊高票當選

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會10日通過「2024年第11屆區域立法委員初選選區提名候選人案」，並公告52人為民進黨立委提名候選人。民進黨主席賴清德會中說，今天通過了黨內52位立法委員的提名，感謝中央黨部以及選對會所有委員的辛苦，也要恭喜接獲提名的同志，也預祝他們高票當選。

賴清德表示，立法院本會期已經要結束，所以有許許多多的法案，敬請黨團能夠協助行政院，在最後一段時間內，把握時間，讓行政院希望通過、列為優先的法案，都能順利陸續通過。

賴清德說，針對今天已經完成52個選區的立法委員人選的提名，接下來還有20個徵召區以及不分區，要在之後繼續完成提名，希望民進黨全體同志都能夠竭盡全力，爭取人民的支持，除了讓總統高票當選，國會也一定要過半。

賴清德表示，對於這次的徵召選區以及不分區的提名，黨中央一定會跳脫黨派的思考，以人才為優先，民進黨希望能夠得到社會的支持，贏得這場2024的大選。

另針對高雄市第三選區（左營楠梓）立委後續提名作業方式，會中通過依2024大選提名策略小組的建議，採徵召方式進行，請策略小組成員陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明進行人選徵詢，再由賴清德提名，經中執會同意後徵召。

至於桃園市第五選區立法委員提名初選候選人楊家俍退選及後續提名事宜案，會中決議同意退選，並以徵召方式完成該選區後續提名作業。賴清德表示，對於楊家俍同志退選感到惋惜，也對他的勇氣表示欽佩，至於對他退選的要求，中執會勉於同意，此區改為徵召，後續徵召程序，循黨內制度辦理。

《ETtoday新聞雲》整理2024民進黨區域立委提名初選名單如下：

台北市方面，第一選區（北投、士林13里）將提名立委吳思瑤；第二選區（大同、士林38里）為市議員王世堅；第四選區（內湖、南港）為立委高嘉瑜；第七選區（信義、松山13里）為市議員許淑華。

新北市方面，第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）為前市議員何博文；第二選區（五股、蘆洲、三重16里）為立委林淑芬；第三選區（三重）為前市議員李坤城；第四選區（新莊）為立委吳秉叡；第五選區（樹林、鶯歌、新莊9里）是立委蘇巧慧；第六選區（板橋西）是立委張宏陸；第七選區（板橋東）是立委羅致政；第十選區（土城、三峽）是立委吳琪銘；第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）為立委賴品妤。

桃園市方面，第一選區（蘆竹、龜山、桃園13里）為立委鄭運鵬；第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）是立委黃世杰；第三選區（中壢73里）市議員彭俊豪出線；第四選區（桃園66里）為前市議員范綱祥。

台中市方面，第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）將提名立法院副院長蔡其昌；第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委林靜儀將再戰；第四選區（西屯、南屯）是立委張廖萬堅；第五選區（北屯、北區）是立委莊競程；第六選區（西區、中區、東區、南區）為市議員江肇國；第七選區（太平、大里）是立委何欣純。

台南市方面，第一選區（後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲）為立委賴惠員；第二選區（七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化）為立委郭國文；第三選區（安南、北區）為立委陳亭妃；第四選區（新市、永康、新化）立委林宜瑾爭取連任；第五選區（安平、中西區、南區、東區16里）為立委林俊憲；第六選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里）為立委王定宇。

高雄市方面，第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社）為立委邱議瑩；第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）為立委邱志偉；第四選區（仁武、鳥松、大寮、林園）立委林岱樺尋求連任；第五選區（三民、苓雅8里）為立委李昆澤；第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）是立委趙天麟；第七選區（鳳山）是立委許智傑；第八選區（旗津、前鎮、小港）立委賴瑞隆將獲提名。

彰化縣方面，第一選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水）是立委陳秀寳；第二選區（彰化、花壇、芬園）是立委黃秀芳；第四選區（大村、員林、永靖、社頭、田尾、田中、二水）為立委陳素月。南投縣方面，第一選區（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池）為縣議員蔡銘軒；第二選區（南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義）為立委蔡培慧。

雲林縣方面，第一選區（海線）為立委蘇治芬；第二選區（山線）為立委劉建國。嘉義縣方面，第一選區（海線）為立委蔡易餘；第二選區（山線）為現任立委陳明文之子、行政院政務顧問陳冠廷。屏東縣方面，第一選區（屏北）為立委鍾佳濱；第二選區（屏南）是縣議員許展維。

宜蘭縣方面，將提名立委陳歐珀。台東縣方面，將由前立委賴坤成出戰。澎湖縣方面， 現任立委楊曜爭取連任。基隆市方面，市議員張秉鈞將披綠袍挑戰。嘉義市方面，立委王美惠將爭取連任。