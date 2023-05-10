爸爸姓朱！幫女兒取名「這2字」　她崩潰PO證件：被笑20年

▲朱女的父母替她取了「會菲」2字，組合起來就是「朱會菲」（豬會飛）。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

幫子女取名可是高深學問，取錯可是會讓人抱怨終身。大陸有名90後朱姓女子近日便在網路上發文表示，她的父母幫她改名時取了2個字，結果令她尷尬至今，「這個名字被笑了20年」。

據《香港01》的報導，大陸一名女網友在小紅書發文，分享自己名字的「慘痛經歷」。她透露父親姓「朱」，父母卻替她取了「會菲」2字，組合起來就是「朱會菲」（豬會飛），讓她相當尷尬，無奈感嘆，「這個名字被笑了20年」。為了證明這不是創作文，她還PO出身份證，證明自己的確叫「朱會菲」。

▲原PO貼出身分證，證明自己所言不假。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出引發網友熱議，「姓朱的永遠都會被起『豬』的外號，無論叫啥」、「我弟叫朱校峰（豬笑瘋）」、「朱妲嫦（豬大腸）」、「朱飛翔」、「不叫二醒（朱二醒）你爸媽已經很對得起你了」、「我有個朋友叫朱逸群（豬一群）」。

有網友建議原PO改名，「現在麻煩一些，總比被笑一輩子好」、「如果自己不痛快的話還是早點改吧，喜歡自己的名字挺重要的」。

不過也有網友認為毋須理會他人異樣眼光，「那是別人的問題，朱這個姓氏好聽」、「我認識一個朋友叫朱顏，感覺這個蠻好聽，也是詩句裡的」。

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