偷查前女友個資！偵查隊小隊長連她全家10人都查　詭異行徑遭判刑

▲新竹縣警局竹北分局前偵查隊小隊長利用職務之便偷查前女友個資，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹縣警局竹北分局前偵查隊小隊長李男竟涉嫌偷查前女友個資，不僅如此，他連前女友的全家人都查了一遍，直到前女友察覺報警提告，全案才因此曝光。新竹地院審理後，依非法蒐集個人資料罪將李男判刑5月，緩刑2年。並須向國庫支付5萬元。

法官調查，李男在擔任新竹縣政府警察局竹北分局偵查隊小隊長期間，竟4度以他個人帳號登入智慧分析決策支援系統，並在用途欄輸入「偵辦刑事案件」，查詢條件還輸入一名李姓女子的身分證字號，藉此查得李女的個資。

據《自由時報》報導，兩人關係為前男女友，但沒想到李男卻趁機調查李女個資，就連李女的父、母、兒子、哥哥、弟弟、兄嫂、公公、婆婆的資料也都查了一遍，行徑相當詭異。

法院審酌，李男身為警員，應該知道公私分明，但他竟利用職務之便，非法蒐集李女的個資，侵害人民對公權力的信任與信賴，但因李男僅止於蒐集階段，並無加以處理、利用，且犯後坦承犯行，法官最終依公務員假借職務上之機會，犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法蒐集個人資料罪，判他5個月徒刑，緩刑2年，並應於判決確定1年內，向公庫支付5萬元。