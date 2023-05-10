普丁勝利日演說劍指西方：針對俄國真正戰爭再次展開

文／中央社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9日在慶祝蘇聯戰勝納粹的「勝利日」發表演說。他表示，一場針對俄國的「真正戰爭」正再次展開，西方正試圖摧毀俄國。

路透社報導，普丁在莫斯科紅場（Red Square）舉行的「勝利日」（Victory Day）慶典上發表演說，表示俄羅斯希望看到和平的未來，並宣稱整個俄國都支持對烏克蘭的所謂「特別軍事行動」。

普丁指出：「今日，文明再次處於決定性轉捩點。一場針對我們祖國的真正戰爭已再次發動。我們擊退了國際恐怖主義，我們將保護頓巴斯（Donbas）居民，我們將確保自身安全。」

他提及，「西方全球主義精英」正散播恐俄情緒及侵略性民族主義，而烏克蘭人民已淪為西方野心及「國家政變的人質」。俄國去年2月全面入侵烏克蘭，至今已一年餘。

▲普丁發表勝利日演說。（圖／路透）



此外，普丁還呼籲俄羅斯要取得勝利，高呼「為了俄國，為了我們的軍隊，為了勝利！萬歲！」他告訴參加烏克蘭戰役的軍人：「整個國家都與你們同在。」

他提及：「現在沒有什麼比你們的奮戰更重要了。今日國家的安全依靠你們，我們國家及人民的未來仰賴你們。」

「勝利日」是俄國慶祝蘇聯在二戰戰勝納粹德國的紀念日。普丁稱紀念二戰是神聖的，並向曾與納粹對抗的人士致敬，包括美國及英國軍隊，他也向中國的對日抗戰致敬。

但在俄軍正準備面對預期中的烏克蘭大反攻之際，他未提及俄羅斯面臨的挑戰，亦未勾勒出任何通往勝利的道路。