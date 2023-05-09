俄勝利日「取消戰機表演」僅1輛坦克上陣　閱兵式前又空襲基輔

▲俄羅斯勝利日閱兵式上的前蘇聯T-34坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯9日慶祝「勝利日」（Victory Day），但今年的閱兵式低調許多，不僅罕見只有一輛坦克登場，甚至取消了戰機飛行表演。在普丁主持並發表演說的前幾小時，莫斯科又在夜間朝基輔發動新一波空襲。

CNN及路透社報導，在傳統上，俄羅斯利用「勝利日」展現軍事實力，但基於安全考量，今年的遊行相對低調溫和，莫斯科閱兵式規模縮減並取消戰機表演，其他城市的閱兵式甚至被取消。上周無人機在克里姆林宮上空爆炸，俄軍前線部隊及武器也面臨短缺狀況。

▲勝利日閱兵式上，能夠攜帶核彈頭的洲際彈道導彈亞爾斯（Yars）亮相。（圖／達志影像／美聯社）



在莫斯科紅場（Red Square），俄軍軍樂隊開始演奏，官兵昂首闊步並發射火炮致敬，但後面僅有一輛前蘇聯二戰時期的T-34坦車，接著就是多功能裝甲車Tigr-M及VPK-Ural縱隊，主要焦點則是該國最先進防空系統S-400，以及能夠攜帶核彈頭的洲際彈道導彈亞爾斯（Yars）。俄國官媒塔斯社（TASS）指出，本屆閱兵式展示了125件軍事設備。

▲勝利日閱兵式之前，俄羅斯對基輔發動空襲。（圖／路透）



另據《路透社》報導，普丁主持閱兵式之前，莫斯科朝著基輔發動新一波夜間空襲，這是俄軍本月第五次，也是連續第二晚對烏克蘭發動大規模空襲。俄軍的冬季作戰失敗，儘管歷經二戰以來歐洲最血腥戰役，卻幾乎沒有取得進展，因此在預期烏克蘭即將發動反攻的情況下，於本月加大攻擊力道。不過，莫斯科否認把平民當成目標，空襲是為了削弱烏克蘭戰鬥力。

烏克蘭空軍表示，防空系統擊落了25枚巡弋導彈之中的23枚，沒有通報傷亡。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，殘骸落在西南部戈洛西伊夫區（Holosiivskyi）一棟建物上，但未造成太大破壞，中部的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）也有散落殘骸。基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）說，俄羅斯人試圖殺害平民，但「就像在前線一樣，侵略者的計畫失敗了。」

▲俄羅斯勝利日閱兵。（圖一、二／路透；圖三／達志影像／美聯社）



在普丁的統治下，5月9日「勝利日」是俄羅斯最重要的節日之一，因為在1945年的這一天，前蘇聯戰勝了納粹德國。對此，烏克蘭今年也宣布將5月9日訂為歐洲日，慶祝歐盟成立。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在當日訪問烏克蘭，與澤倫斯基會談。她在推特發布自己坐火車抵達基輔火車站的照片表示，「很高興回到基輔，在這裡我們珍視的價值每天都被捍衛」，還稱基輔是慶祝歐洲日的好地方。

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