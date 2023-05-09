新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

▲永和信義段更新後模擬示意圖。（圖／新北市都更處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市透過自建以及容積獎勵捐贈、公有地都更分回、都更一二箭增額容積回饋等多元方式，讓社會住宅遍地開花，目前有近百處超過1萬戶社宅供民眾選擇。位於永和區信義段的都更案已於今年5月3日發布實施，預計2029年完工，公有地分回部分也將做社會住宅使用，讓新北市府持續實現居住正義。

新北市都更處指出，永和區信義段的基地位於永和區中山路1段、中山路1段28巷、信義路17巷及信義路17巷9弄所圍街廓，屬頂溪站西側更新地區，並位於捷運頂溪站都更一箭捷運TOD範圍內，距捷運場站約200公尺，更新單元面積共計3187.27平方公尺。

新北市都更處表示，更新後將興建1幢2棟地上23層、地下6層的鋼骨造住商混合大樓，其中參與都更的7.67%公有土地將作為社會住宅使用。此外，基地留設退縮6公尺人行步道空間，並以黃金級綠建築規劃設計，促進基地及周邊環境品質改善，增進公共利益。

新北市城發局長黃國峰表示，市府為推動社會住宅政策，除了透過市有土地自行興建做社會住宅外，另有針對公有土地都更分回、公益設施捐贈或回饋等，以多元的管道積極爭取做社會住宅，讓社宅遍佈新北多個行政區。

城鄉局指出，目前與中央合作興辦社宅總戶數為3.5萬戶，預計長期市府及中央合作於新北市境內累積興辦可達4.5萬戶以上社會住宅，期望透過落實新北市住宅政策，增加市民對於多元都市更新及住宅政策的期望。