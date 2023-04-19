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社會 社會焦點 保障人權

氣女友分手和「一群8+9」出遊　醋男聽1句話秒下跪！結局慘

記者黃翊婷／台北報導

鄭姓學生不滿女友A提出分手，先是在2天內狂打60通電話騷擾，後來得知對方和一群剛認識不久的「8+9」一起出去玩，竟在半夜跑到公園埋伏堵人，聽見女友說要請父親下樓處理，還下跪要求「叫妳爸下樓」，結果害慘自己，被台北地院法官依觸犯跟蹤騷擾罪，判處罰金7萬元，得易服勞役70日，緩刑2年。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭男得知A女和朋友出去玩，竟在深夜跑去堵人。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，鄭男因為A女提出分手，心有不甘，為了和對方說話，在2022年6月11日、12日狂打60通電話，讓女方感到十分困擾。

接著，鄭男發現A女居然和他反對交往的「8+9」友人一起出遊，竟在2022年7月3日深夜11時許跑到女方住處附近的公園埋伏，等到人一出現，馬上衝上前要求復合；A女見鄭男糾纏不休，表明家中有門禁時間，最晚要在凌晨0時返家，還作勢要打電話請父親下樓，沒想到他當即下跪要求「叫妳爸下樓」。

A女沒辦法只好打電話向家人求救，並趁著1樓大門開啟時，立即躲進屋內，這才擺脫鄭男的騷擾，事後再向警局報案並提告。

對此，鄭男辯稱，之前和A女曾多次分分合合，打60通電話只是想要釐清彼此的關係，但A女都沒有接，他曾跑到女方住處樓下、附近公園等待，「那天她有傳抱怨家裡管太嚴的訊息給我，並表示不想回家，後來跟一群認識不久的8+9出遊，我擔心她的安危，就打電話問她為何要跟這群人在一起、我想去接她回家，她拒絕，結束通話後，我因為擔心她，就跑去公園等她。」

然而，台北地院法官並不採信鄭男的說詞，考量到他是因為感情因素一時失慮衝動而觸法，先前沒有前科紀錄，最終依跟蹤騷擾罪，共2罪，各判處罰金4萬元，應執行罰金為7萬元，得易服勞役70日，緩刑2年，還要在判決確定後1年內接受2場法治教育課程。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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