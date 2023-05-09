35公分巨雕！他曝「下面一大包」太沉重　踏出家門都很難

▲馬克宣稱手術後陰莖達到35公分左右。（圖／翻攝TikTok@marcrockeofficial，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國男子馬克（Marc Rocke）宣稱，接受手術後陰莖長達14英寸（約35.5公分），「由於重量增加，就連走路也很困難。至於跑步嗎？再也不是我能做的事了。」即使努力隱藏，他出門時總會被人側目，一方面享受關注，另一方面卻越來越難走出家門，「我只是想要去買牛奶然後回家。」

33歲的馬克經常在社群媒體上炫耀或擺弄生殖器，因而擄獲廣大粉絲，但至今始終戴著面具，從未在鏡頭前露臉。儘管許多仰慕者認為他看起來「很可口」、「令人驚艷」，卻也有不少人質疑陰莖是否真的那麼大。

馬克接受《每日星報》專訪時透露，他接受2次實驗性手術，鬆開陰莖懸韌帶，注射脂肪與填充物，並且放入一個類似義肢的醫療器械，就是為了讓生殖器尺寸倍增，長度從20公分增至35.5公分左右。

馬克坦言，術後復原是最折磨的部分，「有時疼痛幾乎無法忍受，我早上甚至起不了床。」他被問及手術動機時說，「這是基於我對巨大身體部位的迷戀，例如高個子、大胸部、大屁股，還有肌肉發達的體格。」

馬克為了達成心目中更完美的體態，不惜砸下8萬美元（約新台幣245萬元），但他宣稱如今在OnlyFans經營情色內容收入頗豐，已經輕鬆回本。