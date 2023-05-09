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妹子學撞球！秒變「母子球撞奶」　網友全歪樓：也太大了

有妹子就是不一樣！撞球運動秒變「母子球撞奶」，網友都歪樓了。（翻自微博）

▲妹子撞球，秒被網友歪樓。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

不少體育項目如果有妹子助陣，畫面呈現的感覺就會變得不一樣！近日大陸網友分享一段撞球影片，但原本是單純的練習撞球，因為有了妹子加入，瞬間讓不少網友歪樓。

從照片中可見，一名妹子練習撞球，在撞球檯上努力操控母球、撞擊子球。但有一部分網友看到這裡，目光忍不住朝向妹子的胸前，很多人醉翁之意不在撞球，而是在「母子球撞奶」，甚至有人驚呼：「沃槽我抄！這也太大了」、「我保證我真的只是在看球。」

不過撞球界似乎真的容易出正妹，先前就有人分享一段「正妹打撞球」的影片，一名身穿紅色高領無袖上衣、搭配黑色瑜珈褲的正妹，將頭髮紮成馬尾、戴著一副黑細框眼鏡，展現出OL氣質打撞球，吸引不少網友目光。另外越南網紅「Trần Quy」去年也因為一支撞球片，被老司機網友抓包發現，她身旁男子的視線，幾乎都在她的上圍。

▲▼ 。（圖／）

▲網友醉翁之意不在撞球。（翻自微博）

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