「紅黃雲雨帶」蓋滿高屏　降雨將近尾聲！周末再迎一波梅雨彈

▲目前雲雨帶位在高屏附近，為當地帶來明顯降雨。（圖／臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面逐漸遠離，氣象專家指出，目前雲雨帶正位在高屏，「努力為高屏溪上游補水中」，降雨也即將進入尾聲，預計今日下半天雨勢就會趨緩。今日受到東北季風影響，北部白天高溫剩下20度。另外預計在本周六又會有一波鋒面接近，周日到下周一天氣不穩定。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，「雲雨帶正努力的為高屏溪上游補水，降雨即將進入尾聲，感謝這道鋒面，為許多地方帶來大量雨水！」

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天氣職人吳聖宇在臉書專頁天氣風險貼文指出，今天白天各地仍有短暫陣雨機會，由於底層東北季風較強，因此雨勢比較明顯的地方偏向台中彰化以北到東半部地區，雲林以南地區降雨就比較少，也會有些短暫陣雨，預估降雨要等到今晚水氣減少之後就會明顯的緩和停止。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今日受到東北季風帶來較涼空氣以及降雨的影響而大幅轉涼，北部、東北部今天白天高溫只有20-22度，中部及花東地區高溫也只有23-25度，南部相對較高一些，高溫仍有28-30度的機會，今晚到明天清晨在中部、北部、東北部空曠地區低溫有可能降到18度上下或是更低一些。

明後兩天水氣減少，空氣轉乾，大部分地方都會恢復多雲到晴的天氣型態，只有迎風面地區還可能偶爾有零星的降雨機會。溫度方面則會有慢慢回升的趨勢。北部、東半部上升到23-26度間，中部會逐漸回升到26-28度，南部持續有28-30度或以上的高溫。

周四、五暖空氣增強，天氣上大致還是穩定的，多雲到晴，東半部仍有些零星降雨，西半部山區午後則可能有局部短暫陣雨機會。溫度方面會更明顯的偏熱，北部、東半部高溫也將回升到28-30度左右，中南部則普遍超過30度以上。

下一波鋒面將於周六接近，中北部地區雲量增多，降雨的機會也會慢慢提高，周日到下周一之間鋒面快速通過，各地有出現短暫陣雨的可能性。