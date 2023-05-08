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市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

▲市地重劃爭議，民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法。（圖／台灣法學基金會提供）

▲市地重劃爭議，民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法。（圖／台灣法學基金會提供）

記者蔡佩旻、游瓊華／雲林報導

台灣法學基金會日前舉辦自辦市地重劃爭議座談會，針對各地自辦市地重劃爭議不斷，甚至有民間協助政府，卻遭刑法入罪的情況，與會學者代表紛紛呼籲政府，自辦市地重劃應儘速訂立專法，以利自辦市地重劃推動。

政治大學地政系教授陳立夫認為，目前市地重劃依據平均地權條例，只有12個條文規範，未來應修法讓其健全。前大法官廖義男對於自辦重劃「準用」公辦重劃，兩者的界線也提出質疑，對自辦重劃制度提出疑問，認為現行制度中缺乏專業實施者，是否能透過私法契約委託？否則就該在法令中清楚載明。

雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑提到，當前市地重劃存在三大問題，首先是法規缺乏實施者角色，只能由土地所有權人自行組織重劃會辦理。其次是將已簽約地與未簽約地主一併套用費用負擔，配回土地計算方式。

第三是所有費用負擔，均需按政府標準編列審查，而根據實施獎勵市地重劃辦法第35條「計算負擔總計表」概念，就是包括所有公共設施負擔和工程拆補、業務和利息支出。

楊智傑指出，對照公辦重劃的拆遷補償，完全依政府評定標準，但自辦重劃的地上物所有權人，不接受政府補償標準，重劃會並無強制力，自辦重劃者只好付出更優渥補償金，也會因工程延宕造成更多利息支出等等。但開發商所有費用，卻必須遵照初期通過的計畫表，導致費用即使暴增，仍無法編列至負擔總計表。

其次，實務上也因為法律未明確開發商的實施者角色，開發商面對少數未簽約地主，仍被迫須按照獎勵市地重劃辦法計算配回之土地，因此開發商只好調整負擔總計表，即使已經過地方政府核定，結果法院不考慮實務執行的難處，還是造成開發商被依背信罪判刑。楊智傑感嘆，「民間力量協助公部門進行市地重劃的制度，居然會導致民間推動者被判刑，全是制度不良導致的不合理結果。」

中正大學法學院教授謝哲勝表示，台灣都市景觀、交通受到詬病，無法與先進國家相提並論，主要是都市計畫實施上執法和制度有問題。台北大學不動產與城鄉環境學系陳明燦認為公有土地，自然一律參與都市計畫，但涉及人民土地財產，在法律事項和准駁的判定基準都要審慎考慮，也是未來制定專法要面對的問題。

陳明燦不諱言，若公保地只有1人反對，其他99人都贊同重劃，基於每個人都有公共性，這時候1個人私權保障，與其他99人的公共利益相比，必須加以衡量，是否准駁就要列入考量。

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