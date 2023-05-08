他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

▲超商開賣現煮的滷味鍋，將台灣街角的美食，帶入門市現場販售。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣超商無極限！不只店員身懷各種技能，店家所提供的服務也越來越狂。有網友日前經過台北東區某超商，竟發現熱食區開賣「現煮滷味」，讓他當場就夾了幾樣嘗鮮，但也不禁好奇「這種會賣得好嗎？到底有沒有搞頭阿？」貼文一出，馬上釣出內行揭露驚人數字，直言「當然有搞頭！」

一名網友在Dcard發文表示，他平常到小七都只有繳費、買飲料，近日到東區某間門市時，難得興致來在熱食區走了一圈，結果意外看到有在販售現煮滷味，於是抱著嘗鮮的心態夾了幾樣，發現「滿好吃的，滷汁很香，還有一點微辣，都有入味，尤其是豆包跟菜頭吸了很多滷汁吃起來滿爽的。」

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意外的收穫也讓原PO不禁好奇，「大家家裡附近的超商有在賣這種現煮滷味嗎？還是說我lag太久了？我在台北東區還是第一次看到，不過還是有點好奇這種會賣得好嗎？到底有沒有搞頭阿？」

▲原PO發現超商販售現煮滷味，好奇「會賣得好嗎？」（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「學校7-11的滷味中午都被秒殺」、「豆包真的好吃」、「印象中去年底就開始賣了 ，好吃！我蠻常買的」、「前幾天才買不錯吃啊，甜甜的帶點微辣蠻爽的」、「這個好吃欸，但不是每一家都有，希望門市可以多一點」。

另外，有內行人也透露，「當然有搞頭啊！台灣人超愛吃滷味的，以前有看過食品工業發展研究所資料，台灣人1年內可吃多達300億產值的滷味，而且超商從以前就有在賣冷盤滷味，現在有加熱滷味選擇更多了」、「怎麼會沒搞頭？滷味在台灣很難不賣吧？身邊幾乎沒人不愛吃滷味的」。