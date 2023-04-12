必比登滷味「被放骨灰罈」300萬攤位只賣50萬元　老闆怒告獲賠30萬

▲通化夜市。（圖／記者項瀚攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市臨江街觀光夜市（通化夜市）曾多次獲得米其林美食評鑑必比登推薦的「梁記滷味」，其梁姓負責人過去花費300多萬買下一個單位的使用權，卻被徐姓男子惡意使用骨灰罈、金童玉女逼迫以50萬元讓位。對此，台灣高等法院今維持一審判決，判徐男賠償30萬元。

判決指出，梁男2008年以300萬元取得臨江街81號攤位的10年使用權，生意蒸蒸日上，也多次獲得米其林美食評鑑必比登推薦。然而，該攤位後方的店面經過買賣更換所有人，認為梁姓老闆的攤位是占用，應該排除。

事後，新地主2011年請永慶房仲仁愛店林姓店長委託徐姓男子，去詢問梁姓男子遷攤的意願。沒想到，徐男同年4月7日帶多名黑衣人到梁男的攤商前，刻意擺放骨灰罈、金童玉女等物品，要求梁男以50萬元轉讓攤位，梁因心生恐懼而簽約，但事後越想越不對勁而提告。

梁男認為，他當初花費300萬元取得攤位使用權，最後卻用遠低於市場行情的50萬元讓出，因此對徐男提告恐嚇罪加上民事求償。

台北地院一審判徐男10月有期徒刑，民事部分須賠償30萬元，梁男不服上訴，要求徐男一共賠償183萬元。高等法院認為一審判決合理維持徐男賠償30萬元的判決，因此駁回其訴，全案仍可上訴。