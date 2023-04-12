　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

必比登滷味「被放骨灰罈」300萬攤位只賣50萬元　老闆怒告獲賠30萬

▲▼通化夜市,台灣鹽酥雞。（圖／記者項瀚攝）

▲通化夜市。（圖／記者項瀚攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市臨江街觀光夜市（通化夜市）曾多次獲得米其林美食評鑑必比登推薦的「梁記滷味」，其梁姓負責人過去花費300多萬買下一個單位的使用權，卻被徐姓男子惡意使用骨灰罈、金童玉女逼迫以50萬元讓位。對此，台灣高等法院今維持一審判決，判徐男賠償30萬元。

判決指出，梁男2008年以300萬元取得臨江街81號攤位的10年使用權，生意蒸蒸日上，也多次獲得米其林美食評鑑必比登推薦。然而，該攤位後方的店面經過買賣更換所有人，認為梁姓老闆的攤位是占用，應該排除。

事後，新地主2011年請永慶房仲仁愛店林姓店長委託徐姓男子，去詢問梁姓男子遷攤的意願。沒想到，徐男同年4月7日帶多名黑衣人到梁男的攤商前，刻意擺放骨灰罈、金童玉女等物品，要求梁男以50萬元轉讓攤位，梁因心生恐懼而簽約，但事後越想越不對勁而提告。

梁男認為，他當初花費300萬元取得攤位使用權，最後卻用遠低於市場行情的50萬元讓出，因此對徐男提告恐嚇罪加上民事求償。

台北地院一審判徐男10月有期徒刑，民事部分須賠償30萬元，梁男不服上訴，要求徐男一共賠償183萬元。高等法院認為一審判決合理維持徐男賠償30萬元的判決，因此駁回其訴，全案仍可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／派翠克拒絕同台「節目急找代班」！　葛斯齊現身全說了
達賴喇嘛要男孩「吸我舌頭」被砲轟　作家曝當地文化真相
快訊／劉俊豪敲致勝安　啦啦隊女神驚喜送禮
防肌少症！　醫最推「1動作」打造翹臀辣腿
林右昌38歲買第一間房！鬆口認了：我在台北也買不起房
OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮崩潰
館長預告「220脆皮燒肉便當」漲到260！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣妹揪當繪畫模特！猛男開心赴約　進門慘遭「抓住命脈」30秒

必比登滷味「被放骨灰罈」300萬攤位只賣50萬元　老闆怒告獲賠30萬

快訊／疑打靶釀旗山雜草火災　陸軍第八軍團回應了

快訊／三重警遭控涉賣假貨「疑有共犯」　法院裁定8萬交保

快訊／淡大前副校長墜樓相驗結果曝　妻崩潰認屍帶子女領回遺體

快訊／高雄旗山山區起火燒4小時　疑國軍打靶造成

快訊／台版柬埔寨再逮7人　28歲首腦藍道、副手泰勒聲押禁見

台中烏龍槍擊案！越南移工被4同鄉追　BB彈、空氣槍都自己帶的

獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

還好Junior有求婚！林萱瑜：要儀式感　對未來婆婆不獻殷勤「我不喜歡洗碗」

辣妹揪當繪畫模特！猛男開心赴約　進門慘遭「抓住命脈」30秒

必比登滷味「被放骨灰罈」300萬攤位只賣50萬元　老闆怒告獲賠30萬

快訊／疑打靶釀旗山雜草火災　陸軍第八軍團回應了

快訊／三重警遭控涉賣假貨「疑有共犯」　法院裁定8萬交保

快訊／淡大前副校長墜樓相驗結果曝　妻崩潰認屍帶子女領回遺體

快訊／高雄旗山山區起火燒4小時　疑國軍打靶造成

快訊／台版柬埔寨再逮7人　28歲首腦藍道、副手泰勒聲押禁見

台中烏龍槍擊案！越南移工被4同鄉追　BB彈、空氣槍都自己帶的

獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

派翠克拒絕同台「節目急找代班」！　葛斯齊現身全說了：跟他沒有關係

詹皇45分鐘燃燒領勝　湖人主帥：冠軍級表現

丘總讚劉俊豪跑壘騙到投手很聰明　談范國宸失誤：給他時間

達賴喇嘛要男孩「吸我舌頭」被砲轟　旅居西藏作家曝當地文化真相

黃少谷開計程車「差點載到混血男神」　2狀況錯過：為什麼要逼我

「人都死了幹嘛拜」！他狠酸...身價數億慘變「無業家蟲」

日星巴克「哈密瓜星冰樂」回歸！1.8倍果肉升級、濃郁香氣超誘人

姚淳耀撞臉YouTuber！網看《模仿犯》狂出戲　2人合體「根本雙胞胎」

髮質不好的真正原因！最多人犯的頭髮保養5誤區　洗後不吹頭超NG

NBA史上首見神紀錄！　加州4強國王、快艇、勇士、湖人全進季後賽

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

失聯靜宜女「新男友小U」　身分起底！

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

獨／還原內湖掃射現場　軍規姿勢打光彈匣要他殘廢

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

女大生為愛不回台　園區只保到潑水節

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

更多熱門

相關新聞

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

夫妻相處之間若沒有溝通，恐怕很難長期相處下去。一名女子與丈夫結婚後懷有身孕，因此在台北的哥哥家借住，沒想到因為某晚購買的滷味消夜被父親吃了，雙方竟因此發生爭執，甚至還以離婚收場，離奇經歷讓許多過來人傻眼。

獨／「清朝骨甕」被錯拜　家屬取回當場清點有沒少

獨／「清朝骨甕」被錯拜　家屬取回當場清點有沒少

公墓「給錯骨灰罈」　事主拜錯祖先衰整年

公墓「給錯骨灰罈」　事主拜錯祖先衰整年

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

關鍵字：

必比登滷味骨灰罈攤位臨江街觀光夜市通化夜市夜市梁記滷味

讀者迴響

熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

周末變天！一天內跌10度

更多

最夯影音

更多
囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面