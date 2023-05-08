快訊／銀座精品店遭搶！3面具男砸展示櫃「掃走價值1億元名錶」

記者閔文昱／綜合報導

日本東京銀座8日傍晚驚傳搶劫案，有多名戴著白色面具的男子闖入位於鬧區的一間高級手錶店，在光天化日下砸碎展示櫃並搶奪商品，事後駕駛一輛白色廂型車逃離現場，現場不少民眾也拍下了歹徒犯案過程。對此，警視廳稍早說明，共有4人參與犯案，目前警方劫匪全數逮捕。

▲銀座一間名錶店驚傳搶案。（圖／翻攝自推特）

根據NHK報導，事發地點位於東京地鐵銀座站以西約400公尺處，該處有多間名牌店和餐廳等大樓，3名歹徒8日傍晚6時30分左右闖入一間高級手錶店，並破壞存放手錶的玻璃展櫃及貨架，得手30多件總價值約1億日元（約新台幣2245萬元）的物品後隨即逃離現場。

目擊者表示，歹徒犯案時臉上都帶著白色面具，並使用撬棍之類的工具砸爛展示櫃，得手後開著一輛白色廂型車逃離現場。當地警方趕抵後將現場拉起封鎖線，經調查，共有4名男子涉案，目前警方已將4人全數逮捕。