在軌飛行276天　大陸「可重複使用試驗航天器」成功著陸

▲大陸將加快航天（航空）強國建設步伐。（示意圖／央視，圖文無關）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸去年8月發射一型可重複使用的試驗航天器，今（8）日成功返回預定著陸場。大陸官媒發新聞稿強調，此次試驗的圓滿成功，象徵大陸可重複使用航天器技術研究取得重要突破，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

據《新華社》報導，大陸酒泉衛星發射中心成功發射的可重複使用試驗航天器，在軌飛行276天後，於5月8日成功返回預定著陸場。

翻查資料，據官媒人民網2022年8月5日報導，當日大陸在酒泉衛星發射中心，運用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，期間，將按計劃開展可重複使用和在軌服務技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。

據《每日經濟新聞》報導，大陸運載火箭專家、中國工程院院士、中國運載火箭技術研究院副院長、運載火箭系列總設計師龍樂豪表示，火箭可重複使用的好處很多，比如可以降低成本，提高安全性、可靠性，快速進出空間等，可重複使用的火箭分為部分重複使用和完全重複使用。

根據計劃，大陸將在2035年以前研製完成液氧甲烷兩級完全重複使用的運載火箭，實現內陸發射，海上垂直回收。

此外，據《央視新聞》報導，在海南文昌，中國大陸首個商業航天發射場目前正在建設中。