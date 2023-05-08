大規模近距離接觸「二次感染？」　陸專家提醒：特殊人群要小心

▲大陸民眾憂心有二次感染危機。（示意圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸五一小長假剛結束，超過上億旅遊人潮來回移動，並且有大量的人群聚集，近期不少大陸民眾二次確診。大陸相關部門監測到XBB.1.16等12種本土重點變異株，當大規模近距離接觸是否會二次感染，大陸專家解讀，「即使『二次感染』症狀也輕一些，但老人和基礎病患者依然要特別注意。

根據大陸疾病預防控制中心公布數據顯示，大陸新監測到XBB.1.16等12種本土重點關注變異株。不少人在網上曬出陽性的抗原，「二次感染」仍出現鼻塞、咳嗽、味覺消失等情況，但比第一次症狀要輕。

《科技日報》報導，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強首先指出，「從監測數據來看，全國病例有增加趨勢，但並沒有出現大規模聚集性疫情。」

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，未來兩三個月內，此前沒有感染過的人風險依然較高。隨著人群感染後的時間延長，病毒依然在不斷變異，其免疫逃逸能力、傳染性不斷增強，人們抵抗力在下降。因此，再次提醒此前從未感染過的人群，尤其是老年人以及有基礎疾病人群要做好個人防護。

▲各國新冠肺炎Omicron病毒確診者半數以上根本未曾得知，自己曾經遭感染。（圖／CFP）

「對大部分免疫功能正常的人來說，即使『二次感染』，症狀也會輕一些，不會像第一次那樣在短時間內出現大量人群感染。並且之後的疫情高峰也不會像此前那麼明顯，可能會呈現一個較緩的波峰。」李侗曾強調。

據了解，大陸之前對疫苗接種後抗體監測發現，3到6個月之後抗體水平會下降。經歷了上一輪疫情，並沒有太多人二次感染新冠病毒，主要是民眾在疫苗接種之後感染，體內抗體水平會更高，保護期也會更長。

「所以對感染過新冠病毒的人群來說，體內抗體仍處在較高水平，目前看二次感染的風險還是比較低的。」李侗曾說，但距離上次感染已經超過半年時間左右的老年人、免疫力低下人群，發生二次感染的風險仍會增加，因為這部分人群抵抗力下降得會更快，尤其是面對XBB.1.16這種免疫逃逸能力強的毒株。

王貴強也表示，「同一毒株二次感染的風險相對是比較低的。」但老年人以及有基礎病者，本身免疫功能較弱，產生的抗體水平較低，無論是面對新的變異株還是二次感染風險，都是需要重點關注人群，應該完成疫苗接種，以降低重症感染率的發生。

大陸專家也強調，人員流動增加病毒傳播風險，更多的是針對「未陽」人群，這類人群尤其要注意防護。即使「二次感染」 症狀也輕一些。