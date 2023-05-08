拍攝42年！《蘭嶼記事》潘小俠出書後罹癌　書店號召助籌醫療費

▲攝影家潘小俠因病住院。（圖／Facebook／左轉有書 TouatBooks）

記者林育綾／綜合報導

攝影家潘小俠傾注生命，花了長達42年，捕捉蘭嶼真實動人的面貌，發表影像紀實《蘭嶼記事》；不過出書後因罹癌住院，如今過了8隔月仍無法離開病房。由於住院後新書宣傳失去力道，出版社仍有許多庫存，而醫療帳單也逐日累積，「左轉有書」書店決定將這本書的銷售盈餘交給潘小俠及家人，號召讀者支持。

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▲潘小俠自1980–2022在蘭嶼拍攝長達42年，出版《蘭嶼記事》。（圖／前衛出版提供）

左轉有書書店在臉書發文提到，「吳三連獎」得主潘小俠去年發表《蘭嶼記事》不久後，就因食道癌開刀住院，他們去醫院探望了幾次，「鷹隼般銳利的雙眼依舊熟悉，可是瘦削蒼白的面孔，又那麼陌生。病床旁的點滴緩緩落下，我們遲疑著說不出寬慰的話。」

而上周潘小俠的兒子到書店喝咖啡，書店問起小俠近況，得知因為接連的細菌感染，讓他持續高燒昏睡，醫生下令不許進食，只能仰賴輸液補充營養及水分，偶爾用濕棉花輕輕沾唇，已經長達半年粒米未進。

▲潘小俠（右）在蘭嶼與達悟族人合影。（圖／潘采辰提供）



大兒子透露，爸爸開始沉迷Youtube，因為手機螢幕裡的廟口香腸、夜市麵線、巷口滷肉飯，是最深最遠的鄉愁。潘小俠長達8個月無法離開病房，雖不能壓垮藝術家自由的靈魂，但逐日累積的醫療帳單、繁瑣漫長的照顧需求，鮮少家庭能夠承受。

兩個兒子一位辭去工作全心照顧父親，另一位則日夜接案，扛起醫療費重擔。左轉書店翻開潘小俠的《蘭嶼記事》、《台灣作家一百年》、《見證二二八》，偷偷嘆氣，「面對歷史與威權都不曾膽怯的男人，如今卻受病痛綑縛。長照缺口來自台灣社會結構，人不可能用意志克服。」

▲書店介紹，潘小俠的鏡頭是孤高蒼鷹，選擇盤旋於現實的低空，《蘭嶼記事》值得收藏在案頭。（圖／前衛出版提供）

因此左轉打電話給發行《蘭嶼記事》的前衛出版社，了解銷售狀況，得知因為小俠生病後，新書失去宣傳力道，也可能是題材厚重，庫存數量依舊眾多，在倉庫裡動靜緩慢。

左轉書店介紹，「這本《蘭嶼記事》傾注了小俠的畢生關懷。夏曼‧藍波安說，獵奇拍照的人們在小島來來去去，只有小俠一待超過40年；張照堂則說，小俠用酒精召喚靈視，彷彿是切開攝影界陳規的鬼頭刀魚。」

更說，「潘小俠的鏡頭，本是孤高蒼鷹，選擇盤旋於現實的慘烈低空。願意直視深淵的朋友，這本誠摯無比的影像集應該要在案頭收藏。」

▲潘小俠傾注生命拍攝《蘭嶼記事》。（圖／前衛出版提供）



書店與出版社討論之後，希望貢獻微薄心力，因此出面號召，「這位衝撞街頭的勇士，現在需要一點點彈藥糧草」，希望關心和喜歡小俠的朋友，能透過左轉的購書連結，或到左轉實體書店買這本書，書店會把《蘭嶼記事》接下來的銷售盈餘交給小俠與家人，協助籌措近百萬元的醫療費用。

左轉有書

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電話：02-3322-1096

營業時間：周二～六 12:00-20:00，周日12:00-18:00，周一休息