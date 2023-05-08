父母強打包送婆家！傳14歲少女「被逼嫁人」痛哭　警衝上門揭真相

▲網傳畢節一14歲女生被迫結婚。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州畢節5月7日被曝光一場當地婚禮，一名疑似14歲的女孩被迫出嫁，婚禮現場的影片也在網路上傳開，引發關注和熱議。網傳影片中，少女嚎啕大哭，現場有另一名女子和一名男子先後抱住並安慰她。疑似影片發布者在回覆網友時表示，「女子14歲，被娘家人送到婆家後就哭了，婆婆抱住她說會好好待她。」

一段結婚影片顯示，新娘在看到家人離開後大喊媽媽，並不停地埋頭大哭。影片還顯示，新娘的身高不高，只到新郎的肩膀處。

影片曝光後，不少網友留言怒斥，「未成年就敢嫁人，有人報警的話這是違法的」、「一個讓自己這麼小的女兒嫁人，一個忍心娶，在哪裡我報警」。

據《極目新聞》報導，5月7日，影片發布者已經關閉私信功能。在該帳號發布的其他影片留言區，有許多網友在質問14歲女孩結婚的事發地點，並有網友稱已將此事報警。

據悉，這場婚禮發生在貴州省畢節市七星關區鴨池鎮某村。5月7日晚，畢節市網信辦一名工作人員表示，網上所說的新娘年齡不實。當地警方上門進行了核實，並查看了當事人的身分證件，新娘的實際年齡是21歲，發影片的人自己也承認是為了賺取流量。

鴨池鎮人民政府一名工作人員也表示，經與事發村莊村支書了解，婚禮是5月6日舉辦的，新郎22歲，新娘21歲，哭嫁是當地的民族風俗。派出所警員已經到村里進行了核查，並對發布假消息的村民進行了訓誡。