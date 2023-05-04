同事結婚「邀他又反悔」原因扯爆　眾人一看卻讚：不去才更爽

▲同事結婚突然要「婚禮你不要來」，他超尷尬「之後遇到對方，會裝沒事嗎」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人結婚時除了邀請親朋好友外，可能也會邀請公司的同事參加。一名網友表示，他日前收到同事邀請參加婚禮，沒想到後來參加人數太多了，同事竟然改口請他不要來，尷尬的是許多同事仍繼續參加婚禮，讓他相當傻眼，「這是我的問題，還是對方的問題，之後遇到對方，會裝沒事嗎？」

原PO在臉書社團表示，他原本受邀要出席同事婚禮，同事最初也滿心期待歡迎他去，不料後來說人數太多要減少人數，同事就請他不要去了，「可是公司還是有蠻多同事，包含跟我很好的同事都有參加，並沒有被說人數過多的問題！」

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原PO表示，他與對方沒有任何過節，平常在公司互動也很好，「請問大家，這是我的問題，還是對方的問題」、「大家之後遇到對方，會裝沒事嗎，還是？」

▲部分網友認為，不去參加同事婚禮，省下紅包錢也很讚，還能去吃一頓美食。（圖／記者陳俊宏攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人認為，若對方單純只是同事關係，原PO根本不用太在意，，「這代表你一點都不重要，看清就好」、「我個人是不理解為什麼，但我不會花時間在不重要的人身上」、「只是同事而已，不用太在意」、「這位同事本性很自私，而且腦袋沒有很好，不會處理事情」。

也有人認為，不去參加同事婚禮，省下紅包錢也很讚，「會不爽，但可以省下一筆錢又可以減少不必要的人情交際，想想也不錯」、「省了也好，我是指人生用在此人的時間」、「不用去也不用包啊，把紅包錢拿去跟另一半吃頓好料，不是更爽」、「很好啊，省下紅色炸彈，拿去吃美食，更爽！」