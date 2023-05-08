星宇延誤懶人包！「302人夜宿機場」K董道歉　全額退費再送鳳梨酥

▲星宇航空延誤事件時間軸。（圖／記者曾筠淇製表）

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空JX800台北-東京航班降落成田機場時遇怪風，前後延誤7小時，連帶導致JX801、JX803都受影響，讓許多旅客只能夜宿機場。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出懶人包，帶您了解此次事件經過及星宇航空後續的處理方式。

JX800降落成田機場遇怪風，轉降名古屋機場

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空JX800台北-東京航班於6日上午8時44分起飛，原本預計於日本時間12時45分抵達東京成田機場，但航機降落時，遇嚴重側風。機長重飛2次後，為確保旅客安全，於日本時間下午2時2分轉降名古屋機場。

航機加油後，於日本時間晚上18時20分再度啟程飛往成田機場，不料降落時又遇怪風，JX800第三度重飛，最後在當地時間晚上7時52分成功降落。該班機前後延誤7小時。

▲JX800遇怪風。（圖／讀者授權使用）

JX803指示燈異常，飛航組員超時問題無法起飛

星宇6日晚間指出，JX803起初應該在6日下午4時10分起飛回台，但該機抵達東京成田機場後，出現航機指示燈顯示異常的情況，所以依規定進行航機檢查，並於同日晚間6時13分檢查完畢，然而，因飛航組員超時問題無法起飛，所以從台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務。

機場實施宵禁，旅客睡機場

根據「成田國際空港株式會社」官網，成田機場自1978年啟用以來，原則上晚間11時至次日早上6時禁止起落。正因機場實施宵禁，所以飛機仍無法起飛，旅客只能在機場夜宿。旅遊部落客「布萊N機票達人」6日晚間透露，「已過宵禁時間，飛機仍無法起飛，目前機場廣播宣布全額退費」。

對此，星宇航空董事長張國煒稱，成田機場原打算通融，將宵禁時間延長到0時30分，但後來卻反悔，「就變來變去」。不過該說法引發質疑，有業內人士透露，成田機場長年有釘子戶存在，必須實施夜間宵禁作業，所以除非是特殊節日，否則不會為一家公司特別調整。

▲張國煒現身機場道歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

K董張國煒一早現身機場致歉

大批旅客在成田機場過夜，張國煒7日一早現身致歉，「如果我做錯這件事情，我該承擔就承擔，就像我對大家的承諾一樣」。面對旅客，他也說「我會跟他們（員工）交代，我不希望他們再砸鍋了，我真的很怕」。

星宇航空道歉，全額退費

星宇航空公關長聶國維7日表示，星宇航空會針對班機上的旅客退費，共計302人，目前均已完成完成退費，也已致歉，「我們認為我們做的已經夠多了，差不多」，無其他補償方案。

星宇航空延誤，洛杉磯的JX02班機也延誤

JX800遇怪風延誤，不只JX801、JX803連帶受影響，原本6日晚上11時40分要飛往洛杉磯的JX02班機也延誤，共計152人受影響。星宇航空對此表示，該班機延誤24小時，於7日同時間起飛，機上旅客6日分別返家、入住飯店，也有些旅客已簽轉他航。

民航局要會面星宇航空

交通部民航局7日表示，8日要會面星宇航空高層主管，包含飛行作業過程、機長處置是否妥適，都要一一說明、釐清。對於消費者權益的處置，也會要求星宇航空立刻檢討並改善。

分批將夜宿旅客送回台灣

星宇航空7日表示，JX1801載運188人返台，其於日本當地時間下午1時20分起飛，預計於台灣時間下午3時35分抵達桃園機場。

▲星宇航空人員準備致歉禮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

害旅客夜宿機場，星宇航空送鳳梨酥當致歉禮

星宇航空表示，對於此次航班延誤很抱歉，將全額退票，並全力協助後續行程事宜。另外，星宇航空也提到，致歉禮為一盒鳳梨酥，另也附上延誤證明。

空服員成受氣包，要求K董道歉給補償

空服員職業工會表示，空服員被旅客咆哮，承受怒氣，但滯留機上的機組人員同樣是星宇航空調度決策下的受害者。工會表示，近日屢屢收到星宇航空空服員的申訴，所以要求張國煒也向員工道歉，並給予當班機組員合理的補償。