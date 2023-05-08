郭台銘如何出線？　媒體人分析戰略「若殺球可成藍營共主」

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統，7日首場造勢活動於高雄鳳山登場，致詞時談到採購BNT疫苗過程，指民進黨政府派人來告訴他不能買，引來總統府駁斥。對此，資深媒體人黃揚明分析，只要郭台銘盟打臉總統府聲明，那麼，他就很可能具備成為藍營共主的底氣，也將決定他能否出線。

黃揚明說，郭台銘既然是當初民間採購BNT疫苗的主導者，能否在此契機拿出當時相關通聯證據、完整描述當時相關時序、指明誰是總統府傳話的代表....等，只要能證實當初政府官員確實曾經說過那些話，那事情將有所變化，「就看郭董願不願意show hand了」。

對於BNT疫苗，總統府發言人林聿禪澄清，政府沒有人阻擋疫苗採購，也絕不可能阻擋疫苗採購，疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，確保國人健康安全。

林聿禪表示，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約；而關於BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

林聿禪還原，在2021年鴻海/永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後，蔡英文也於6月18日邀請郭台銘創辦人在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。

林聿禪說，期間經由政府與鴻海/永齡基金會與台積電等捐贈者共同努力就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂，由此時序可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。