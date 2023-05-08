台中大掃黑！毒販衝車上想拿槍反抗...優勢警力迅速壓制

▲台中市警局執行為期10天掃黑專案。圖為警方破獲太平區暴力討債集團，查扣武士刀、手機等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

近期國內公共場所治安事件頻傳，台中市警局自4月26日至本月5日實施掃黑行動專案，針對黑幫、暴力討債，以及轄內易引發不法情事之場所展開盤查。警方表示，這次專案行動查獲涉及組織犯罪之治平專案目標9件53人、毒品案23件26人、詐欺案27件33人、竊盜案6件6人、槍砲案4件4人、賭博案2件12人、通緝犯54人及其他刑案3件9人。

警方表示，本次專案透過強勢執法查緝掃蕩，維穩治安，查獲不法份子250人，其中刑事警察大隊偵三隊，於2月間接獲通報，1名李姓男子除身揹2條毒品案件通緝，還涉嫌販毒且持有非法槍械。

經2月跟監，警方於4月22日在后里區1處輪胎行拘捕李嫌，李嫌發現員警時，還一度要衝回車上取槍試圖抵抗，警方立即以優勢警力將其壓制，並當場扣手槍1支、非制式手槍1枝、子彈27顆、海洛因45.12克、安非他命5.9克、注射針筒9枝、夾鏈袋1包，及販毒贓款107萬餘元等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼李嫌發現警方時，衝往車內欲取槍反抗。（圖／記者白珈陽翻攝）

掃蕩黑道幫派部分，太平警分局於5月2日破獲以黃某為首之暴力集團，黃嫌等7人以假藉債務、私下侵吞公司金錢、合資投資開店增額等為由，言詞恐嚇、控制脅迫被害人簽立本票，經警方檢肅到案，查扣武士刀1把、手機等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送。

台中市警局表示，警方透過持續透過擴大臨檢威力掃蕩，並強化與相關業者間之聯繫，建立犯罪通報網絡，讓街頭暴力、毒品等犯罪遠離臺中，治安的維護除了警察與台中市政府各機關共同合作努力，也要靠社會各界的支持，結合「7328警政策略」共同營造臺中成為最安全的宜居城市。