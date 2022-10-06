境外生13日起採0+7　教部估逾6千人適用「呼籲校方掌握學生動態」

▲教育部今公布境外生10月13日後入境配套措施。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

入境「0+7」回台免隔離將在10月13日啟動，教育部今（6日）公布境外生防疫措施，教育部主秘廖興國指出，大部分境外生都已入境，現已有超過2萬名境外生入台，預估到明年1月為止，大約還有6千多名境外生會入境，未來這些境外生都免除居家檢疫，改為7天自主防疫，自主防疫期間若無症狀，且兩日內快篩陰，就可到校(班)上課，但校方仍要掌握學生動態，確認學生是否到防疫地點。

儘管目前疫情有略微升溫趨勢，但行政院拍板的入境「0+7」政策，仍僵將10月13日起實施，機場採取常態入境通關，放寬入境人員採7天自主防疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令，教育部也宣布境外生入境的新措施。

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▲▼教育部從10月13日起調整境外生入境措施。（圖／教育部提供）

新措施包括入境名冊免報教育部核定，境外生備妥入境相關證件即可自各機場/港口入境，並由學校協助安排接送事宜，而境外生也免除居家檢疫，改進行「0+7」天自主防疫，自主防疫期間若無症狀，且有兩日內快篩陰，則可到校（班）上課。

廖興國指出，現在桃機小組有一組人會進入管制區去接境外生，一路帶出來後上防疫計程車，13日之後，不會有一組人去接境外生，境外生要自己出來，學校則與學生保持聯繫，若學生是無症狀，可搭乘一般交通工具到防疫地點，校方也要確認學生是否到防疫地點。

▲教育部主秘廖興國表示，境外生防疫措施調整後，校方仍要掌握學生動態。（圖／記者許敏溶攝）

至於原本的桃機櫃台，廖興國說，未來仍會設置，但以協助境外生處理緊急事件及提供諮詢服務為主，服務時間也會更改，10月份服務時間為早上七點半到晚上十點，11與12月改為早上八點半到傍晚五點半，而學生入境到前往防疫地點，仍要由學校掌握學生動態，但因為學校不需要再回報教育部，將可減輕學校負擔。

