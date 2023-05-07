查爾斯加冕典禮「死神」現身西敏寺門口　真實身分曝光了

▲網友發現西敏寺門口有神祕黑影經過。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英王查爾斯三世6日舉行加冕典禮，不過就在儀式進行期間，有個神祕黑影突然經過西敏寺門口，身穿長袍、手持細長物，模樣看起來猶如「死神」。這段畫面的觀看人次迄今已衝破1500萬次，引發大批網友熱議，如今西敏寺也給出解答，此人其實是協助宗教儀式的教堂人員。

Newsweek報導，查爾斯三世的加冕典禮就在倫敦西敏寺舉辦，許多民眾透過轉播觀看這歷史性一刻。然而網友stxawbs透過TikTok平台發布一段7秒典禮直播畫面，可見一名穿著長袍的神祕人影就這樣經過西敏寺門口處。

這一幕瞬間引發大批網友熱議，影片才發布4小時，觀看次數飆破300萬次，更出現7000多則留言，此人還被網友封為「死神」，甚至還有人說，這可能是查爾斯前妻黛安娜王妃或母親伊莉莎白二世的靈魂。截至目前，影片觀看數已來到1500萬次。

Newsweek為此向西敏寺求證，西敏寺表示，其實此人是一名協助宗教儀式的教堂人員，並不是神職人員。