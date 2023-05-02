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男放火燒死老母　先喊了「這1句」再衝火場救人...二審減刑輕判

▲▼ 。（圖／資料照）

▲廖男提汽油燒家，造成母親傷重不治。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投市廖姓男子，去年3月間因與母親吵架，一怒之下買了3桶汽油潑灑在家門前及客廳，揚言縱火，雖他當時呼喚家人趕快逃出，但行動不便的廖母仍受困火場，儘管廖男發現後衝到騎樓將母親拖出，廖母仍因傷勢嚴重不幸身亡。南投地院一審依殺害直系血親，將廖男判12年有期徒刑；全案上訴後，台中高分院撤銷原判，認廖男在主觀上並無殺人犯意，改依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑10年。全案可上訴。

判決指出，廖男與母親同住在南投縣南投市一處民宅，因常遭母親叨唸，廖男心生不滿，於2022年3月23日下午，購買95無鉛汽油共約19.39公升，先在住處騎樓四周潑灑汽油2桶，再打開停放在住家前方的機車汽油蓋，將之推倒，使油箱內的油漏出，隨後又持剩餘的汽油潑灑於住處客廳。

點火前，廖男向廖母及居家服務員賴女喊話「你們出來，我要放火燒屋子！」賴女隨即扶持廖母離開房間，緩緩朝屋外走去。待廖母、賴女走到屋外騎樓時，廖男未注意到廖母還未遠離潑灑汽油範圍，就持打火機點燃汽油，隨後瞬間發生爆燃，廖母立即身陷火海。

廖男胞弟見狀，立刻衝往騎樓欲救出母親，但因火勢太大放棄；廖男看母親陷入火海，也立即衝入火場，將母親拖出，但廖母經送醫後，因燒燙傷引發系統性循環障礙及感染併發症，最終因多重器官衰竭併敗血性休克，不治身亡。

此案除了廖母送醫不治，也造成廖男、廖男胞弟燙傷，以及李姓屋主因吸入濃煙，而受有呼吸病症之傷害。

二審法官審酌，廖男對於犯行坦承不諱，但否認有殺人犯意；經查閱相關資料，廖男放火前確有要求並等待被害人離開屋子，且廖男潑灑汽油後並未直接點火，是等待賴女走到機車前才點火，再者，廖男點火後見廖母未及時逃出，就衝入火場欲救人，足見廖男放火時，主觀上並無殺人犯意，改依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑10年。

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