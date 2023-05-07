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澳交換生中毒案陷膠著！女密友應訊情緒崩潰　自爆有親密行為

記者黃資真／台北報導

24歲澳洲交換男大生肖雷（AlexShorey）誤食老鼠藥（超級華法林），又對解毒劑有嚴重過敏反應，住進加護病房，目前已由父母接回澳洲治療。45歲台籍女密友成為案情關鍵，但應訊時說詞反覆，更自曝2人有過「幾次親密行為」。

▲▼誤食老鼠藥命危，澳洲交換生今晨搭專機離台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲澳洲24歲交換生誤食老鼠藥命危，募款搭專機離台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

應訊過程中，女密友說詞反覆，先提到她是透過朋友介紹認識肖雷，而肖雷為英文老師，平時會去她家備課，2人只是好友關係，後來卻改口稱2人關係親密，有過多次親密行為，又否認下藥是為了讓肖雷留在台灣，強調肖雷根本不是她的菜。

提到下藥原因，女密友起初表示，因今年初丈夫逝世，心裡難過，才打算喝老鼠藥輕生，卻被檢調打臉，她在台灣根本沒有結婚紀錄，女子則改口稱，與丈夫是在國外結婚的。

被問及肖雷為何會喝到摻有老鼠藥的葡萄果汁？女密友則稱她買了幾瓶老鼠藥，自己先喝下1瓶，其他的放入飲料中，放在桌上時，肖雷以為是女子要給他的，才會不小心喝下，女子還說，當下她喝了藥沒事，看到肖雷誤喝沒想太多，沒想到他會中毒送醫。

由於女子應訊過程中數度情緒失控淚崩，檢方花了10個多小時才完成筆錄，但女密友稱「自己喝完老鼠藥沒事」、「摻有藥物的果汁放桌上」等情節完全矛盾、情節離譜，檢方認為女子情緒不穩，先暫時裁定限制出境，未來將再度傳喚釐清案情。

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