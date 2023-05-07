妹子「戶頭突多15萬」嚇壞求助　結局大逆轉

▲一名女子發現戶頭突然多出15萬，嚇得她不知所措，沒想到事後真相大逆轉。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

戶頭突然多出一筆錢，任誰都會相當驚慌。一名女子原先十分希望能夠獲得天將橫財，沒想到近日戶頭突然多出15萬，嚇得她不知所措，後來經過細問，才知道背後真相，逗趣的經歷曝光後，也讓網友看得目瞪口呆。

這名妹子在Dcard分享，以前她總是幻想天上掉錢下來，沒想到近日戶頭真的有筆匯款入帳，總金額為15萬元，讓她瞬間不知所措，「真的遇到了，我反而覺得好可怕啦～怎麼辦！！！我好怕變成人頭帳戶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友們看完女子的情況，立即出言建議，「問銀行來源啊，或者15萬怎麼來的，必要時報個警，改天被告人頭可以當證據脫罪」、「打去銀行問清楚，便人頭戶很麻煩、要吃官司的，記得暫時不要領任何一毛錢錢，很重要！！有可能會被打成共犯，因為你有收取錢財。」

▼原來這筆錢是媽媽匯入的，並非什麼來路不明的錢。（示意圖／ETtoday資料照）



雖然事件經歷相當可怕，不過後來女子開口詢問，才知道原來是媽媽匯款到她的帳戶，其實這筆款項並非來路不明，只是媽媽沒有提前告知，「嚇死我！！烏龍一樁。」

而再度更新的貼文曝光後，網友們也瞬間傻眼，接著開始狂刷留言，「請問會一聲不響匯15萬的媽媽哪邊領？從這裡開始排隊嗎」、「不要15萬可以捐出來，也可以給我」、「某幾樓的媽媽一個比一個驚人，這些媽媽都不是屬於我的」、「拍謝，還有缺兒子嗎，想要+1。」