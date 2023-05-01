大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

▲夜市傳統撈金魚遊戲。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會日前預告《動物保護法》修正草案，禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義做為贈品交換，包括撈金魚、撈烏龜的遊戲，引起攤商反彈、民眾議論。農委會晚間緊急聲明，未來修法會以天竺鼠、兔子等哺乳類為優先禁止動物，對於金魚、烏龜等水族類則暫列排除條款，也就是夜市又可以撈金魚了。

農委會於4月28日預告「動物保護法」修正草案，此次修法是近年來最大規模，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害等，包括緊急情況下動保人員可進入私人領域執法；以及禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，農委會今天下午才表示，包括夜市常見的撈金魚、撈烏龜等遊戲也在禁止之列。

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但預告修法傳出後，有夜市攤商抱怨衝擊太大，且事先毫無協商，也有民眾質疑，政府禁止撈金魚，卻可以釣蝦、釣魚？外界也質疑農委會管過頭，連夜市連小遊戲也要管。

鄭祝菁晚間表示，預告修法本來就是要聽取各界意見，今天有收到攤商業者等相關單位的意見，經會內討論後，未來修法會優先以哺乳類動物為主，禁止夜市遊戲以天竺鼠、兔子等動物進行動物交換或贈與，也就是未來提交行政院版的條文中，不會把撈魚、撈烏龜列在禁止的樣態，強調修法會兼顧動物保護與業者生計。