「禁止撈金魚」修法大逆轉　動保團體批農委會：選票考量

▲動保法修法大逆轉，夜市又可以撈金魚了。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會預告《動物保護法》修正草案，擬禁止以遊戲、娛樂、賭博等目的進行動物交換或贈與，一旦修法通過，夜市撈金魚遊戲將觸法。由於攤商反彈、民意沸騰，農委會修法急煞車，昨（1日）晚緊急改口，將優先禁止天竺鼠、兔子等哺乳類動物，撈金魚和烏龜等水族類暫列排除條款。動保團體批評，為了選票，推動兩年多的修法可以一夕改口，只凸顯農委會不是真正關心動保。

台灣動物保護行動監督聯盟秘書長何宗勳表示，此次修法歷時2年多蒐集意見、凝聚共識，草案預告才短短3天，況且預告階段本來就是聽取各方意見，只因為輿論風向，農委會就馬上改口，來個大轉彎，「根本是自取其辱」，更讓外界質疑整個修法作業不夠嚴謹，才可以輕易推翻，根本是考量明年大選選票，不是真正關心動保。

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何宗勳說，根據修法作業流程，預告期會到5月13日，預告階段本來就是會聽取各方意見，農委會根本不用急著表態、改口，就算送出修正版本，未來在行政院、立法院也都還可討論，反而應藉此盤點全國還有多少類似撈金魚遊戲的夜市攤商，協助輔導轉型、訂定落日條款。

何宗勳說，農委會輕易推翻討論多時的「夜市條款」，難道動保團體的意見就不是民意嗎？未來還會持續透過支持動保的立委提案，讓夜市與動物相關的遊戲都能逐步轉型。

農委會4月28日預告「動物保護法」修正草案，也是近年來最大規模修法，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害、動保人員可在緊急狀況下進入私人領域執法；其中最受關注的是禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，除了天竺鼠、兔子外，夜市常見的撈金魚、撈烏龜也一度在禁止之列。

農委會官員昨下午接受媒體採訪時不斷強調，以動物進行交換或贈與的夜市遊戲，很多動保團體倡議修法禁止，具有高度共識，加上國人動保意識抬頭，才會推動修法。

但眼見民意沸騰、攤商反彈，農委會昨晚緊急發布聲明改口，此次修法是以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，原草案已設有排除條款，不會影響夜市等民眾生計，也會盡快與利害關係人與倡議團體對話溝通，彙集各方意見後作為法案調整依據。