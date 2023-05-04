蛋荒趨緩！蛋商估5月中可望降2~3元　通路擬取消限購令

▲蛋荒趨緩，通路業者擬取消雞蛋限購令。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒趨緩，隨著進口雞蛋陸續抵達，加上正值雞蛋消費淡季，近期市場零售蛋價明顯回跌至65元至70元，有蛋商推估，最快本月中旬前雞蛋盤價應該會調降2至3元；農委會也表示，目前各通路雞蛋供應順暢，通路業者已在討論近期將取消雞蛋限購令。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周3083萬隻增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，也比上周11萬2000箱，每日增加1000箱，雞蛋產能逐漸恢復中。

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台灣蛋雞事業督導委員會的日報表也顯示，原本從北到南雞蛋「嚴重不足」，已經恢復為「稍嫌不足」，先前一箱動輒1500元、1600元的箱蛋，也大幅降至1100元，甚至傳出有蛋農為了清庫存，在產地喊出每箱800元的價格，而零售市場也從每斤100元大幅下降至65元70元，傳統市場到超商等通路，都不難買到合理價位的雞蛋。

新北市一名蛋商指出，目前是雞蛋最滯銷的季節，蛋價理應繼續降，不過因產地蛋量不如往年，蛋農抗拒心態較大，等這周或下周蛋開始囤回雞舍時，或大蛋商庫存差不多銷完後，蛋價應該很快就會調降2至3元，如果下周不降，到5月中應該也該降了。

農委會畜牧處副處長江文全表示，國內雞蛋生產、產量逐步恢復，超市盒裝洗選蛋供應量也不斷增加，除了國產雞蛋，進口也陸續到貨上架，因此，近期通路業者也在討論，可能會把雞蛋限購令拿掉，不再限制消費者只能買一盒或兩盒。