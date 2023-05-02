種苗法修正　「農產品種外流」最重關3年罰300萬





▲《植物品種及種苗法》修正案三讀通過，加重品種外流刑責與罰緩。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為防範國內農產品品種外流，立法院今（2）日三讀通過《植物品種及種苗法》修正案，增列種苗輸出入管制事項，並以刑責入法加重罰則，違反規定者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科60萬元以上300萬元以下罰金。

中國大陸自2021年暫停輸入台灣鳳梨，但卻宣稱種植台灣育成的台農17號（金鑽鳳梨），引發品種外流疑慮。為防品種外流，農委會去年提出《植物品種及種苗法》修法，增列種苗輸出入管制與禁止事項，並增加刑責、提高罰鍰等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會說明此次修法重點包括，增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物；刑責入法，違反禁止輸出入公告者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣60萬元以上300萬元以下罰金，違法之物沒收，並設有法人併罰規定；提高違反限制輸出入公告之罰鍰為新台幣50萬元以上250萬元以下，並賦予沒入的執法彈性。

農委會強調，種苗是我國農業競爭力的根本，絕不容台灣優勢種苗遭非法外流，經盤點目前亟需管制品項，對應個案，研擬依法公告限制、禁止類別、管制條件及樣態，將邀集有關機關、產業團體等單位議定公告品項，並與邊境管理機關合作落實查察管制。