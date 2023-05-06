「怪風」亂成田機場！星宇航空班機「3度重飛」降落了　延誤7小時

▲星宇航空在成田機場遇「恐怖怪風」，飛機改降名古屋，加油後再飛往成田。（圖／翻攝flightradar24）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空JX800台北-東京航班原訂今(6日)中午日本時間12時45分抵達東京成田機場，降落時遇上恐怖側風，機長重飛2次仍降不了，轉降名古屋機場，晚間18時再自名古屋飛往成田，未料又遭怪風纏上，JX800第3度重飛，所幸晚間19時52分順利降落，班機延誤7小時。

成田機場今吹起嚴重側風，不少班機降不了大塞機，星宇航空JX800台北-東京航班原訂今(6日)中午日本時間12時45分抵達東京成田機場，降落時也遇上嚴重側風，機長重飛2次仍降不成，日本時間14時02分轉降名古屋機場，旅客則在機上等候星宇航空班機加油和重返成田機場。

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好不容易該班機在日本時間18時20分自名古屋機場往成田機場起飛，準備降落成田機場時再度遇上側風，星宇航空JX800航機第三度重飛，所幸終於在日本當地時間晚間19時52分降落成田機場，班機延誤7小時。

前桃園市議員王浩宇也在臉書曝光星宇航空班機嘗試降落成田機場畫面，只見星宇航空班機正準備降落跑道時，在恐怖側風中上下左右嚴重搖晃，機長最後放棄降落重飛。王浩宇在臉書上寫著，星宇今天遇到的狀況，好險最後平安轉降NGO(名古屋)。

網友看到影片後也驚喊：「看起來真恐怖」、「這乘客以後會有陰影吧」、「側風真的很大！」