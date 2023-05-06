孫大千再槓朱立倫！不敢宣示反酒駕反抄襲　怒批：難道不是放水？

▲孫大千。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

記者詹宜庭／台北報導

前立委孫大千5日表示，他向國民黨主席朱立倫反應無法支持有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，卻遭漠視不理，因此宣布辭去國民黨中央政策會副執行長的職位。朱立倫今日回應，每位都是黨內同志，不要互相攻擊，更不可以無中生有攻擊黨中央或地方黨部。孫大千則再度發文怒嗆，朱立倫除了高喊團結、表達中立以外，竟不敢針對國民黨是否仍然堅定「反酒駕，反抄襲」的立場做出宣示，呼籲黨中央面對問題回應，不需要再浪費時間私下放話修理他。

孫大千昨日表示，對一位過去20多年參選過六次立委的人來說，他已無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代，「但他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委。」對其意有所指的點名「酒駕又抄襲」紀錄者，外界認為是指桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，邱日前宣布爭取藍營提名參選桃園市第六選舉區立委，但遭爆有酒駕紀錄，且碩士學位因抄襲而遭撤銷。

面對孫大千辭職，朱立倫今日受訪時表示，國民黨所有初選過程，主席跟黨中央一定秉持中立、公平公正態度來處理，畢竟每一位都是黨內同志，不要互相攻擊，更不可以攻擊黨中央或地方黨部。

對此，孫大千今日再度於臉書發文痛批，原來要用請辭，才能夠得到朱立倫幾句簡單的回應，可惜的是，朱立倫除了高喊團結、表達中立以外，竟然不敢針對國民黨是否仍然堅定「反酒駕，反抄襲」的立場做出宣示。

孫大千指出，在他無意參選的情況下，朱立倫心知肚明，桃園市第六選區的立委初選，由於特定勢力的強力介入，根本沒有人敢參選，有意參選的人也早被軟硬兼施的加以勸退。也就是說，在初選時將只會有一個人登記，而這位有強烈爭議的人選，就順理成章的成為了國民黨的立委候選人，質疑「這樣的中立，難道不是放水嗎？」

孫大千強調，團結不代表和稀泥，中立更不代表放水，既然黨中央打算矇混過關，他只有再一次地公開請教朱立倫，與有意成為國民黨總統候選人的政治領袖們「國民黨是否仍然堅定地反酒駕、反抄襲？」他認為，這是眾多藍營支持者共同期待聽到的承諾和保證，呼籲黨中央面對問題回應，不需要再浪費時間私下放話來修理他。

▼孫大千發文怒嗆朱立倫。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

