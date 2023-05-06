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遭鍾沛君指「因邱繼泰遷戶籍到大安」　羅智強曝原因嘆：萬分無奈

▲▼羅智強、鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自鍾沛君臉書）

▲羅智強、鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自鍾沛君臉書）

記者詹宜庭／台北報導

前立委孫大千5日表示，他向國民黨主席朱立倫反應無法支持有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，卻遭漠視不理，因此宣布辭去國民黨中央政策會副執行長的職位。正在爭取台北市第六選區（大安）立委初選的北市議員鍾沛君指出，孫大千所指人選，就是宣布參選桃園市第六選區的現任桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，她更指控前議員羅智強是因為邱繼泰才又把戶籍遷回大安區。對此，羅智強今凌晨回應「萬分無奈」，他不考慮在龜山參選的原因是市議員牛煦庭。

孫大千昨日透過臉書發文表示，對一位過去20多年參選過六次立委的人來說，他已無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代，「但他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委。」

對於孫大千意有所指點名有「酒駕又抄襲」紀錄者，外界認為是指桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，邱日前宣布爭取藍營提名參選桃園市第六選舉區立委，但遭爆有酒駕紀錄，且碩士論文因抄襲而遭台北市立大學撤銷其碩士學位。

而鍾沛君昨日明確表示，孫大千所指的人選，就是宣布參選桃園市第六選區的現任桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰。她指出，邱奕勝在桃園深耕多年，貢獻鄉里不在話下；所以，當初他姪子邱繼泰表態參選時，幾乎大半個桃園市議會黨團與無黨籍議員都出席了記者會壯聲勢，連帶的，也沒有人在選區與邱繼泰競爭，什麼初選協調，黨中央也不必揣著明白裝糊塗，就只是走個過場。

鍾沛君質疑，「若真的提名邱繼泰，那國民黨去年圍剿前新竹市長林智堅論文案抄襲，是不是都成了一場笑話？從此以後，酒駕、抄襲這種從政道德門檻，都不復存在？」此外，鍾沛君也提及，羅智強曾說要深耕桃園，於是辭去大安區的議員，雖然沒能如願參選桃園市長，但當時桃園還有三席非藍立委可以深耕，但今年他又說，議長姪兒邱繼泰有興趣參選，所以最終又把戶籍遷回大安區，呼籲羅智強對此表態。

面對鍾沛君指控，羅智強回應，這次他真的非常無奈，不知道為何鍾沛君將兩件不相關的事情做成因果連結，希望這只是單純的誤會，而非故意扭曲。羅智強解釋，邱繼泰選的是「八德大溪復興」的立委，而他之前在桃園的戶籍是在「龜山」，所以邱繼泰選不選八德，跟他要不要從龜山遷回大安沒有關係。

羅智強強調，他不考慮在龜山參選的原因已經說明非常多次，就是因為市議員牛煦庭。他說，去年遷籍龜山決定參選桃園市長時，第一位跳出來支持他的桃園市議員就是牛煦庭。所以現在他為了牛煦庭，不考慮選龜山的立委，質疑「怎麼在鍾沛君的口中，變成我為了邱繼泰，把戶籍遷回大安？」

另對鍾沛君要求為「酒駕紀錄與論文抄襲人選」表態，羅智強說明，他反對酒駕也反對論文抄襲，「我和邱繼泰非親非故，他也不是我的幕僚部屬，不過就是在邱繼泰擔任張善政發言人的時候，在我決定全力輔選張善政時，在張善政的競選活動見過邱繼泰幾次面。」

羅智強指出，他為了大安區立委初選忙得昏天暗地，根本沒有力氣搞清楚八德立委選舉發生了什麼事情，更喊話鍾沛君，如果對上述回答還是不滿意，他真的除了無奈，也只剩下無奈了。

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