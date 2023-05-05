首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

▲首波梅雨鋒面明天接近，周日通過台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

首波梅雨季鋒面明天(6日)接近，周日(7日)由北往南橫掃台灣，全台都有降雨，其中北部、東北部、中部有較大雨勢或雷雨；東北季風接力鋒面來襲，下周一(8日)清晨低溫下探18度，高低溫差高達10度。

明天台南高溫亮「紅色警示」，將出現38度以上高溫，氣象局針對7縣市發布明天高溫燈號，氣象局表示，明天天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，明(6)日白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。

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嘉義市地區，嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率意。花蓮縣縱谷、台東縣地區為黃色燈號。

▲明天7縣市亮高溫警示。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天(6日)鋒面接近，剛好處於鋒面前緣，溫度會比較熱，但相對今天高溫，極端高溫範圍限於嘉義以南、花東；彰化以北雖溫度沒今天這麼熱，但高溫仍有30到35度機會。

明天鋒面靠近，水氣增，天氣轉為不穩定，陳伊秀表示，明天降雨增多區域為東半部、基隆北海岸地區，中午過後西半部山區也會出現降雨，北台灣除山區外，近山區平地也會有雨，不過白天降雨機率為30%到50%。

周日起將明顯變天，陳伊秀指出，周日(7日)開始，鋒面通過台灣將水氣帶進來，全台都有降雨機會，中部以北、東半部為主要降雨地區，北部、東北部、中部降雨機率較高且有陣雨或雷雨；南部、花東降雨較局部，這波水氣自周日清晨開始下雨，且越晚雨勢越明顯，中午或下午降雨明顯且感受較全面，鋒面由北往南掃過。

▲未來一周降雨趨勢及熱區。（圖／氣象局）

梅雨鋒面預計下周一(8日)通過台灣，下周一白天雖然鋒面離開，但仍有水氣，上半天各地仍有降雨，到了下半天或晚上，降雨將越來越緩和。

不過梅雨鋒面一離開，東北季風緊接著來襲，陳伊秀表示，下周一(8日)要注意北台灣溫度，東北季風下來後，整天氣溫較涼，下周一北台灣高溫20度到22度、低溫18度，降溫感受明顯，周日北台灣高溫仍有27度，周一清晨降為18到19度，高低溫差約9到10度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

受東北季風影響，下周二(9日)清晨低溫也大約18到19度，預計下周三(10日)東北季風減弱，有較明顯回溫，北台灣約25到26度，溫度偏涼舒適，不會像這幾天那麼熱。

首波梅雨鋒面過後，下一波梅雨何時報到，陳伊秀表示，接下來一周比較沒有鋒面跡象，後期模式預測大約在5月13日到15日母親節期間會有東北風增強，北部、東半部等迎風面地區有局部短暫陣雨。