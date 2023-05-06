首波梅雨灌全台！雷雨彈最猛熱區曝　2地低溫下探17度

▲鋒面周日下午到下周一通過台灣，全台都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)受偏南至西南風影響，天氣晴朗，高溫炎熱，明天(7日)鋒面漸影響，降雨增多，明下午到下周一(8日)上午鋒面通過，雨區擴大，全台都有降雨，中部、北部較容易有雷雨和較大雨勢；東北季風接力鋒面來襲，北部和東部低溫將崩跌下探17度。

氣象達人彭啟明表示，把握所剩不多的好天氣，會陸陸續續有些轉變，周日、下周一(7日~8日)最為明顯。

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天氣風險公司分析師方俊元表示，今天(6日)台灣周圍環境偏南至西南風，加上鋒面正緩慢接近，讓台灣附近水氣增多，北部多雲偶有零星短暫雨，中部、東部則是雲量會逐漸增多，南部仍是晴時多雲天氣，午後各地山區有短暫陣雨。

隨著今天入夜後，降雨會逐漸緩和。氣溫方面留意偏南至西南風所帶來較暖熱空氣，北部、東部今天高溫仍有機會達30-32度、中南部則是32-34度，各地內陸郊區要留意有更高溫出現機會。

▲未來天氣趨勢，鋒面周日影響台灣。（圖／天氣風險）

方俊元指出，明天(7日)隨著鋒面逐漸開始影響，天氣有明顯轉變，清晨鋒前雲系就會陸續移入影響，中北部將會有短暫陣雨或雷雨出現，到了明周日(7日)下午至下周一(8日)上午鋒面通過，降雨範圍會更為廣泛，各地都有降雨機會，不過要特別留意中北部地區較容易有雷雨發生，並帶來短時較明顯雨勢，累積雨量也會較多。

方俊元強調，這波鋒面將影響至下周一(8日)上午，後續將會轉成東北季風影響，各地降雨隨之趨緩，屆時只會剩下迎風面北部及東半部有短暫雨，雨勢也不會像鋒面通過時那麼明顯，中南部只剩下山區有局部短暫雨。

氣溫隨東北季風報到將下降，方俊元表示，降溫以北、東部最為明顯，低溫可以下降到17到18度、中部18到19度、南部影響較小20到21度，這幾天高溫較炎熱的情形會稍微緩和轉涼一些。