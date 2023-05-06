新北女打AZ亡獲最高額救濟金600萬！少女打BNT「瀰漫性掉髮」獲1萬

▲學生施打BNT疫苗，資料照，非當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議結果出爐，有11人因接種新冠疫苗後不適獲得救濟金。其中一名新北市40多歲女性，打AZ疫苗之後陸續有頭痛、癲癇，診斷血栓併血小板低下症候群，後來因併發多重感染死亡，專家認定死因與疫苗相關，核予救濟金最高額的600萬元。此外，有2名青少年打BNT之後分別出現瀰漫性掉髮與急性肌炎，無法確定與疫苗關連性，都核予救濟金1萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第200次會議紀錄，會議於4月13日召開，總計審查126案，最後有11案核予救濟金，都是接種新冠疫苗。個案年齡分布10多歲到60多歲，其中5人接種AZ疫苗，獲救濟金5千至600萬元，另5人接種BNT疫苗，獲救濟金5千至50萬元，還有1人接種高端，獲5萬元救濟金。

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本次審查中獲最高額救濟金是一名40多歲女性，疾管署副署長羅一鈞說明，個案在接種疫苗後7日起陸續因頭痛等症狀就醫，於接種後21日突發癲癇、失去意識等情形，就醫後臨床檢驗及檢查結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，後續個案因併發多重感染死亡。

專家認定，個案並無任何潛在疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群，其死因與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金新臺幣600萬元。600萬元為疫苗受害救濟最高額，包含本案在內，總計有5人被核予此金額。

▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

另有1人接種疫苗後死亡獲救濟，是台中市50多歲男性，打BNT後5天亡。依照其死亡前病歷記載，個案曾於109 年因車禍導致慢性硬腦膜下血腫。依發生時間及臨床表現較可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病，或與其嚴重腦出血病史有關，惟接種疫苗後並無就醫資料且未進行病理解剖，致無從判斷確切死因。考量時序上無法排除發生心肌炎可能性，研判個案死因無法確定與接種 COVID-19 疫苗（BNT）之關聯性，核予救濟金新臺幣 50 萬元。

本次核予救濟個案中有2名青少年，其中1人是10多歲青少女，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案經診斷為瀰漫性掉髮，掉髮症狀常見與心理狀況、壓力、自體免疫等因素有關，惟個案症狀 仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（BNT）之關聯性， 且經住院治療，最後核予救濟金新臺幣1萬元。

另1人是10多歲青少年，個案接種疫苗後3日因頭暈、發燒等症狀就醫並住院治療，血液檢查結果顯示肌肉酵素異常，醫師診斷為急性肌炎（肌肉發炎）。肌炎可能為感染、大量運動等多種因素引起，惟個案症狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫 苗（BNT）之關聯性，核予救濟金新臺幣 1 萬元。