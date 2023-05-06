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巴菲特比喻「買股票=結婚」：不打算持有10年，10分鐘也不該擁有

▲▼台北股市電子、金融、傳產股齊揚，漲幅超過200點，站上16570點再登新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲巴菲特不建議當沖，「如果你不打算持有這檔股票超過十年，那麼即使只有十分鐘也不應該持有。」（示意圖／記者湯興漢攝）

文／三原淳雄
摘自／時報出版《巴菲特投資攻略圖解

引言：「股神」巴菲特在2023年寫給股東信中提及，波克夏海瑟威的成功來自長期複利累積、避免犯下重大錯誤，並再次稱讚兩大持股可口可樂和美國運通每年穩定的成長與獲利。「對投資者的啟示是：花朵盛開之時，雜草便不再重要；隨著時間推移，少數贏家就能帶來驚人的效果。」波克夏海瑟威2022年共買回79億美元公司庫藏股，巴菲特強調，在公司股價低於其價值時執行庫藏股，將讓股東受益，「股東們相信，我們會像對待自己的錢一樣對待他們的錢。」

▎巴菲特以「終生持有」為原則的理由

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巴菲特曾經說過：如果你不打算持有這檔股票超過十年，那麼即使只有十分鐘也不應該持有。

這和「當日沖銷」是完全相反的思考模式。由於巴菲特是從經營者的角度來看股票投資，理所當然會選擇長期性投資。

他說：假設我是個俱樂部的老闆，或是在教會講道的牧師，我會以什麼樣的標準來衡量自己的成功？應該不會從俱樂部會員或前來聽道的信眾每天的汰換率有多少來衡量，我應該追求的是座無虛席，而且途中無人離場的狀態吧。

巴菲特認為，買股票應該以「終生持有」為原則。因為只要是精打細算的購買行為，就沒有賣出的必要。甚至在收購或是將其他企業納入旗下時，他也都希望能維持長久關係。以下的軼事正好可以印證他這樣的投資心態。

星晨家具（Star Furniture）的執行長梅爾文．沃爾夫（Melvin Wolf）將事業賣給波克夏海瑟威時，收到巴菲特寄來長1.2公尺、寬1.8公尺的巨大電報。打開一看，裡面寫著：

親愛的梅爾文，和我們的結婚大事相較之下，這封電報是多麼的微不足道啊！

您一輩子的夥伴，華倫敬上

巴菲特總是把股票投資比喻為結婚。一旦你想到股票是要一輩子持有的，就應該像是尋找結婚對象一樣，必須深入了解對方（公司）才行。你應該仔細調查清楚這家公司的價值與事業內容，留意經營者的才能，並且一一確認員工和顧客對這家公司的滿意度。

即便投機者根本完全不在意這類事情，但優秀的投資家會以像是在找尋結婚對象般的審慎態度，試圖找出具有發展性的公司。

▲▼時報出版《巴菲特投資攻略圖解》配圖。（圖／時報出版）

▎長期投資，讓「複利效果」成為你的助力

只要持有優良企業的股票，就沒有頻繁進出買賣的必要。如果以從事當日沖銷的角度來看，長期投資可能像是懶人的藉口，但是，和短期投資相比，長期投資有著以下兩大好處：

1.只要長期持有，就可以壓低成本。由於每一次短期投資的買賣都必須支付手續費，這個部分會拉低投資的績效。

2.只要賣掉獲利的股票，資本利得部分就必須課稅。然而，如果股價上漲也不出脫，而繼續持有潛在獲利的話，金錢就能以最有效率的方式增值。

請各位看這張圖表，圖中顯示以100萬元買進並持有30年資產的變化走勢。最上面的曲線代表年複利15％、中間是10％、最下面的曲線則是7％的情形。在長期投資的情況下，由於利益轉進再投資，以利滾利，資產便如滾雪球般地增加，這就是所謂的「複利效果」。

相對而言，由於短期投資必須頻繁地支付買賣手續費與稅金，無法獲得複利效果。假設同樣是投資100萬元，以年收益7％來估算，每年的獲利必須繳交20％的稅金，那麼30年後，資產僅有513萬元。然而，在複利效果下卻是761萬元，整整多出了248萬元。複利效果絕對不容小覷。

▲▼時報出版《巴菲特投資攻略圖解》配圖。（圖／時報出版）

▎重大投資決策，一生中不超過二十次

最近個人投資者越來越多，巴菲特以下的發言，可能會讓不少人覺得刺耳吧！

市場上當然也有一些不重視企業價值、只注意股價波動而買賣的投資人。或許每個人都有不同的理由，但若是從自己不熟悉的事物下手，是絕對不可能順遂的。而且，上禮拜有人僥倖成功，並不保證這禮拜你也能成功。買賣股票最笨的理由之一就是──因為上漲，所以跟著買進。

巴菲特認為，那些和市場先生一樣會隨著股價波動或憂或喜的人不是投資家，而是投機者。以人氣指數來決定動向的市場先生，說穿了，就是所謂「盲從心態」的象徵。真正的投資家不會在意別人的行動或每天的股價，而是會藉由品牌力、獲益能力、未來的展望等，客觀地評價一家公司。希望各位投資人務必要學到這一點。

1999年《財星》（Fortune）雜誌刊載的一篇報導提到，巴菲特曾經針對投資者之間盛行的「不錯過宴會」行動提出批判。他認為：

真正的投資家不會因為趕不上宴會而懊惱，他們擔心的是沒有做好準備就貿然參加宴會。

巴菲特在葛拉漢紐曼基金公司從事股票分析的時候，葛拉漢對巴菲特推薦的股票幾乎完全不捧場。這是因為葛拉漢在釐清所有事實之前，是不會輕易點頭的。巴菲特從當時的經驗學到不輕易決定投資標的，以及對於投資家而言，學會說「不」的忍耐力是必修的課題之一。

此外，巴菲特曾經說過：

投資家應該以「一生中只能做二十次重大決策」的慎重心態來看待投資。

如果能做到這個地步，應該就能減少動輒進場、隨意買賣的高風險投資行為了。

▲▼巴菲特投資攻略圖解：實踐巴菲特投資法的最佳入門【暢銷15年經典版】（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《巴菲特投資攻略圖解：實踐巴菲特投資法的最佳入門【暢銷15年經典版】》，作者三原淳雄，經濟評論家、鑽研巴菲特的投資專家。揭開巴菲特的選股原則，一步步了解巴菲特如何解讀資訊、挑選企業、鑑定經營者，兼顧「價值型投資」和「成長型投資」，並落實「核心投資」。

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