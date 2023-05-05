　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟「這東西」落跑

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

▲北市蔡姓男子迷上某百貨公司櫃姐，竟連續到其櫃位騷擾。（圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

真的很可怕！36歲蔡姓男子到北市某百貨公司逛街時，被外型亮麗的櫃姐深深吸引，藉機搭訕遭拒後，屢次徘徊在櫃位旁以眼神盯著櫃姐，櫃姐感到不舒服，直言要報警，蔡男聽完後竟丟下1000元落跑，櫃姐前後被騷擾8次決定報警。士林地檢署偵結，依跟蹤騷擾防治法將蔡男提起公訴。

起訴指出，36歲蔡男去年10月8日到大同區某百貨公司逛街時，見到笑容甜美、身材姣好的櫃姐小妮（化名），立刻深深被吸引，藉故搭訕聊天，並徘徊站立在小妮櫃位旁，小妮見蔡男不是要消費立刻通知樓管、保全人員，蔡男才離開。

不放棄的蔡男同年月22日又到百貨公司，直接站在小妮櫃位旁徘徊，並以眼神不斷注視，小妮只好再通知樓館，請蔡男離開。同年11月5日、12月31日再度前往櫃位騷擾，今年1月4日蔡男還打電話到百貨公司詢問小妮的聯絡方式，被百貨公司拒絕。

鍥而不捨的蔡男今年1月8日又去櫃位騷擾，1月14日第7度搭訕，小妮忍無可忍表示要報警，蔡男嚇壞立刻丟1000元紙鈔跑掉；1月21日蔡男更直接躲在女廁旁電梯埋伏等待小妮，小妮憤而打電話報警。

蔡男警詢、偵查時說「我就是因為小妮長相漂亮想認識交往」因此到櫃位，更承認有打電話問百貨公司是否能與小妮一起共同工作，檢警根據小妮證述、現場監視器影像等，依跟騷法將蔡男起訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟「這東西」落跑

一聽「師生戀」秒變關鍵字　國中師驚揭同事「載女學生性侵」

快訊／台灣最美女董座捲泰山經營權之爭　她一句話被控誣告罪

客運超車左彎右轉沒打燈！網怒：人命不值錢？　警最高開罰3600元

超狂違規畫面曝！男大生KTV嗨唱　「休息2小時」騎車上路悲劇了

快訊／新北男22F頂樓社區墜下　「頭部重創、全身骨折」亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

乘客未繫安全帶...她挨罰3千　法官扮柯南「查光線+衣服」還清白

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟「這東西」落跑

一聽「師生戀」秒變關鍵字　國中師驚揭同事「載女學生性侵」

快訊／台灣最美女董座捲泰山經營權之爭　她一句話被控誣告罪

客運超車左彎右轉沒打燈！網怒：人命不值錢？　警最高開罰3600元

超狂違規畫面曝！男大生KTV嗨唱　「休息2小時」騎車上路悲劇了

快訊／新北男22F頂樓社區墜下　「頭部重創、全身骨折」亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

乘客未繫安全帶...她挨罰3千　法官扮柯南「查光線+衣服」還清白

能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

陸女coser拍到一半被警帶走！宅男們一路跟到派出所外

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

行車糾紛…天道盟6煞發狠「逼喝10瓶保力達」痛毆他

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

澳洲交換生誤食老鼠藥！「台籍同居女友」遭限制住居

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

更多熱門

相關新聞

民宿千金包養網接S　糖爹試車被甩氣炸

民宿千金包養網接S　糖爹試車被甩氣炸

難以抗拒Easy money誘惑！家開民宿漂亮千金小琪（化名）在包養網結識39歲徐姓Daddy，雙方約摩鐵「試車」後更達成包養協議，不料，小琪事後卻未依約定見面約會，徐男一氣之下開始傳訊嗆「我會把我們的片子傳上網」、「讓大家知道你在做S的」等文字達22次，小琪受不了騷擾及恐嚇報警處理，士林地檢署偵結，依妨害自由等罪將徐提起公訴。

所長涉收賄洩個資　有「前科」竟能解凍原因曝

所長涉收賄洩個資　有「前科」竟能解凍原因曝

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　醉漢出手下場慘

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　醉漢出手下場慘

士檢熱血2檢察官瓦解詐團　獲行政院長表揚

士檢熱血2檢察官瓦解詐團　獲行政院長表揚

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

關鍵字：

士林地檢署起訴跟騷大同區櫃姐

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面