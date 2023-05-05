櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟「這東西」落跑

▲北市蔡姓男子迷上某百貨公司櫃姐，竟連續到其櫃位騷擾。（圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

真的很可怕！36歲蔡姓男子到北市某百貨公司逛街時，被外型亮麗的櫃姐深深吸引，藉機搭訕遭拒後，屢次徘徊在櫃位旁以眼神盯著櫃姐，櫃姐感到不舒服，直言要報警，蔡男聽完後竟丟下1000元落跑，櫃姐前後被騷擾8次決定報警。士林地檢署偵結，依跟蹤騷擾防治法將蔡男提起公訴。

起訴指出，36歲蔡男去年10月8日到大同區某百貨公司逛街時，見到笑容甜美、身材姣好的櫃姐小妮（化名），立刻深深被吸引，藉故搭訕聊天，並徘徊站立在小妮櫃位旁，小妮見蔡男不是要消費立刻通知樓管、保全人員，蔡男才離開。

不放棄的蔡男同年月22日又到百貨公司，直接站在小妮櫃位旁徘徊，並以眼神不斷注視，小妮只好再通知樓館，請蔡男離開。同年11月5日、12月31日再度前往櫃位騷擾，今年1月4日蔡男還打電話到百貨公司詢問小妮的聯絡方式，被百貨公司拒絕。

鍥而不捨的蔡男今年1月8日又去櫃位騷擾，1月14日第7度搭訕，小妮忍無可忍表示要報警，蔡男嚇壞立刻丟1000元紙鈔跑掉；1月21日蔡男更直接躲在女廁旁電梯埋伏等待小妮，小妮憤而打電話報警。

蔡男警詢、偵查時說「我就是因為小妮長相漂亮想認識交往」因此到櫃位，更承認有打電話問百貨公司是否能與小妮一起共同工作，檢警根據小妮證述、現場監視器影像等，依跟騷法將蔡男起訴。