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民宿千金上包養網接S！　糖爹「試車未完」被狠甩...嗆性愛片PO網

▲▼性感,女生,床照。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐姓男子在包養網結識民宿千金，雙方碰面達成包養協議後，徐男不滿千金未依約定見面竟開始騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

難以抗拒Easy money誘惑！家開民宿漂亮千金小琪（化名）在包養網結識39歲徐姓Daddy，雙方約摩鐵「試車」後更達成包養協議，不料，小琪事後卻未依約定見面約會，徐男一氣之下開始傳訊嗆「我會把我們的片子傳上網」、「讓大家知道你在做S的」等文字達22次，小琪受不了騷擾及恐嚇報警處理，士林地檢署偵結，依妨害自由等罪將徐提起公訴。

誤踩包養陷阱？徐姓Sugar Daddy去年5月間於包養網站結識小琪，雙方約在北市某汽車旅館碰面「試車」，徐男在連結過程中獲得如魚得水的歡愉，決定與小琪達成包養協議，甚至錄下交纏影片，但小琪事後卻不再出現約會，讓徐男相當火大。

失控徐男卻從同年6月10日下午，以通訊軟體IG、Twitter傳訊給小琪：「我有錄喔」、「你這樣不守信用我會把我們片子傳上網」、「我們做了啥就啥片子」、「上次吃了藥沒做完就走，不是欠我」以及「反正你正要紅，我就讓你更紅囉」。

不肯罷休的徐男，6月17日又傳「你要女僕就女僕啊」、「是要大家一起看，還是單獨看，看你自己決定」等22個恐嚇騷擾訊息給小琪，小琪受不了只好報案。

檢察官調查時，徐男坦承是因小琪未依見面約會，才會不斷傳送訊息，檢警根據小琪證述以及提供的文字資料，認徐男違反跟蹤騷擾法防制法、恐嚇危害安全等罪嫌，而徐男跟蹤騷擾及恐嚇行為共22次，具有反覆、持續性特質，屬接續犯，建請法院從一重以恐嚇危害安全罪嫌論處。

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