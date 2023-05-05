美情報總監：台積電若因「中共犯台」停產　全球一年損失30兆

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

美國情報總監海恩斯今天表示，若台積電因中國犯台停止製造，將衝擊美、中乃至全球經濟。根據美國情報評估，中國國家主席習近平仍傾向以和平方式統一台灣，但同時為軍事選項做準備。

美國聯邦參議院軍事委員會今天上午就全球威脅召開聽證會，邀請美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）連袂出席作證。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）在會上關切中國犯台可能性，指習近平過去一年諸多發言，似乎都在為中國人民備戰。

對此，柏瑞爾表示，習近平長年負責推動中國崛起，進入第3任期後，他的發言日益強硬；目前檯面上有不同（可能犯台）時間點，如何解讀因人而異，包括2025年、2027年、2035年及2049年。

他說，上述討論的重點是，習近平已下令要共軍做準備，但不確定是為何事或何時；國防情報局密切關注情勢，分析習近平說的每個字。

海恩斯雖表示同意柏瑞爾發言，但她指出，美國情報界評估持續顯示，習近平仍傾向以和平方式統一台灣；但與此同時，習近平命令共軍做好準備，提供他能在不需擔心華府干預情況下奪取台灣的軍事選項，這將影響習近平犯台的能力及決策。

至於中國犯台對美國經濟可能的衝擊，海恩斯說，衝擊程度要視當時情況而定，她目前無法提供明確答案。

但她表示，根據多項智庫研究，超過9成高階晶片在台製造，加上幾乎所有種類電子產品都需要晶片，若台積電因中共犯台停止製造，將對全球經濟造成巨大衝擊，預估前幾年的年損失恐達6000億至1兆美元（約新台幣18兆5640億至30兆9400億元），美國、中國的GDP也將受嚴重影響。

談到美中關係，海恩斯表示，美中關係越來越具挑戰性，習近平3月在一場演說中指責美國打壓中國，是他截至目前對美國最直接公開的批評。這顯示習近平對美國目標長年不信任，深信美國試圖遏制中國，也反映北京對美中關係越來越感悲觀。

海恩斯指的是習近平3月6日在一場政協會議工商企業界小組討論時的講話，他當時點名批評美國，指「以美國為首的西方國家對我（中國）實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

不過，海恩斯指出，即便言辭激烈，美國情報評估仍認為，北京希望維繫美中關係穩定，以在努力縮小美中經濟、科技發展差距之際，避免引發更多來自美國或其理念相近夥伴的科技限制或制裁措施。