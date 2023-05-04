荒唐警大生「醉吻女同學還想硬上」　酒醒後竟求勿報警...下場曝

▲警大生於2021年4月到女同學租屋處吃飯聊天，男子竟趁酒意兩度對女生強制猥褻，過程中以下體磨蹭、身體壓住女生強制猥褻得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

一名警察大學男同學2021年4月間，到女同學租屋處吃飯聊天還喝酒，後來2人不勝酒意先後入睡，男子凌晨醒來後兩度強行脫去女生衣物，趁其昏睡之際強吻，並以身體壓住女生，再以下體磨蹭其大腿、臀部與下體，還打算性侵對方遭激烈反抗才未逞，事後女子質問，男大生則懇求「別報警」。桃園地院審理後，依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，強制性交未遂罪，判處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑2年4月。全案還可上訴。

桃園地院調查，警大男生與被害人是警大同學，2人於2021年間某天晚上，前往女生位於桃園市龜山區租屋處，席間2人共同吃飯、飲酒，後因不勝酒力在租屋處休息。未料隔天凌晨2時許，男生醒來後不顧女生抗拒，強行脫下其衣物，並強吻嘴唇，再以身體、雙手壓制女生在地，以下體磨蹭女生之大腿、臀部與下體等處，對女生強制猥褻得逞，後因女生強力反抗尖叫，男生才停止。

因女生過度驚嚇，同日凌晨3時11分在房間內，以通訊軟體的語音通話，向位於大陸上海的友人求救，2人以文字訊息討論對策，女生又於同日凌晨3時27分與男生對質並趁機錄音，只不過，對質過程中男生因醉意又睡去，女生也不勝酒意在客廳沙發上睡著。

同日凌晨5時許，男生再度醒來見女生睡在客廳沙發上，先撫摸其下體，女生被驚醒後反抗，男學生以身體壓制後，打算性侵對方，但女生高聲尖叫並大力推開，男生才停止，女學生隨後怒嗆男生並報警處理。

桃園地院審理時，女大生提出2人透過通訊軟體對話內容，包括「你知道你幹了啥」、「這話傳到學校會好聽嗎？」男生則回覆「別報警」、「我很抱歉！」男學生則辯稱誤認對方對自己有好感，女生當時並無激烈制止或反抗，並未違反對方意願。

法官審酌，被告為大學在學中之成年人，畢業後選擇服務公職，為人民服務，本為國家仰賴之人才，卻因個人私慾恣意犯罪，尤其依其所就讀學校、科系，必然研習過刑事法規，應深知我國對於性自主權之保障極其重視，被害人恐因受害致終身留下難以抹滅之陰影，審結依強制猥褻罪，處有期徒刑8月；又犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑2年4月，本案還可上訴。