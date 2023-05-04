彰化第1季狂拆12.6萬張小廣告　疊起來有5.7座八卦山大佛高

▲彰化狂拆12.6萬張小廣告。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環境保護局今年號召縣內26鄉鎮市公所清潔隊，強力清除違規小廣告，光是第1季環保局加上各公所清潔隊已拆除12萬6,491張小廣告，全部堆疊起來更有5.7個八卦山大佛高，也還給縣民整潔乾淨的市容。

環保局表示，今年各公所羅馬旗申請量激增，顯見房仲廣告行銷有合法且更安全的作法，另外違規廣告懸掛或張貼於中央分隔島的行為，實在不可取，無論張貼者或拆除者皆背負極大生命安全風險，害人又害己。

違規小廣告不僅有礙觀瞻也影響交通安全，違規廣告物衝擊市容觀瞻，不肖業者多利用深夜或清晨四處張貼，實在是抓不勝抓，廣告物不但遮擋視線影響交通，民眾更擔心遭突出的鐵絲戳傷眼睛，危及人身及交通安全，不少民眾都希望政府強化取締作為，光是今年第1季環保局加上各公所清潔隊已拆除12萬6,491張小廣告，顯見嚴格執行的決心。

環保局強調，今年第1季強力拆除小廣告，成效斐然。環保局及各公所自去年起算已依廢棄物清理法裁處273件違規張貼小廣告業者行政罰鍰，每件1,200元、及依電信法裁處停止電信服務351件並持續對房仲業者宣導，目標讓小廣告消失，以提升市容觀瞻及行車安全。