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雙載機車「139線死亡彎道」噴飛！　男女大學生差10公分摔谷底

▲彰化139縣道大學生雙載摔車。（圖／警方提供）

▲彰化139縣道20K處大學生雙載摔車。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！彰化139縣道昨(3)日深夜發生一起機車自摔車禍！一群大學生夜遊行經20K處「死亡彎道」時，其中一輛機車男女雙載突然失控翻覆，2人倒地受輕傷，機車就倒在懸崖旁僅僅只差10公分，差點人車摔落伸手不見五指的山谷內，相當驚險，疑是過彎時失控翻覆，確切肇事原因仍待釐清。

▲彰化139縣道大學生雙載摔車。（圖／警方提供）

彰化警分局初步調查，昨天深夜22時許，一群大學生夜遊，騎乘機車沿著彰化市139縣道往芬園鄉行進，在20K處時，其中1輛男女雙載機車突然失控翻覆，衝向懸崖邊，2人皆倒地受傷，其他的同伴趕緊停車向消防局請求協助。案件發生後警方與消防隨即派員趕抵現場，所幸受傷的2人僅有擦挫傷，而機車就倒在離懸崖10公分旁，差點飛落山谷。

▲彰化139縣道大學生雙載摔車。（圖／警方提供）

139縣道位處彰化南投八卦山稜線，是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前來遊玩，因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，導致車禍發生，因而有「死亡彎道」稱號，光是彰化路段長達4公里轄區就設有2支測速桿，限速從50降到40公里。警方也呼籲車友們，道路不是競技的埸所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全。

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