丟小孩在前座玩手機　人妻與小王後座「搞車震」下場曝！

▲桃園市田姓人妻2021年與周姓男子發生婚外情，不僅帶幼子會情郎，還在後座搞車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓人妻2021年與周姓男子婚外情，還曾開車帶幼子赴約，讓孩子坐在前座玩手機，2人在後座搞車震，後來王姓丈夫察覺2人在通訊軟體驚見「一起抱抱睡覺」、「給你X」等鹹濕對話，憤而對2人提起侵害配偶權告訴。桃園地院審理後，判決2人應賠償王男50萬元精神撫慰金，本案仍可上訴。

桃園地院判決指出，田女與王姓丈夫於2015年結婚，並育有一子，東窗事發後，2人已於2022年3月間協議離婚。主因是王姓丈夫察覺，妻子於2021年11月與周姓男子外遇，期間不僅發生多次親密關係，還帶幼子與周搞車震，把幼子丟在前座玩手機。

事後，田女坦承與周男交往，但堅稱周男不知道她已婚，雙方不曾碰面，僅透過通訊軟體聊天，沒做出對不起丈夫情事；周男亦稱與田女透過交友軟體認識，不清楚對方已婚，儘管聊天訊息較為露骨，但應屬言論自由範疇，並無違背善良習俗。

地院查出，田、周2人年近40歲，交往期間曾互傳私密照，透過通訊軟體聊天時曾提到「打炮」、「你可以一邊幹我一邊打我屁股」、「給你X」、「2個月都射在裡面」等鹹濕對話，期間田女還嫌旅館貴，提議搞車震，「讓小孩在前座玩跑跑，我們在後座就可以做了」。

法官審酌，雙方若僅是一般朋友，不會有如此挑逗與性關係對話，顯示2人確曾發生性關係，也已逾越一般男女朋友社交情節，侵犯王男配偶權，衡量2人收入與學經歷條件，判處2人應賠償王男精神撫慰金50萬元為適宜，本案還可上訴。