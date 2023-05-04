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花蓮女偏頭痛30年！吃最強止痛藥無效了　醫：及早就醫有解

▲陳俞名醫師呼籲長期嚴重偏頭痛勿忍耐，應尋求專業醫師的協助。（圖／慈濟醫學中心提供）

陳俞名醫師呼籲長期嚴重偏頭痛勿忍耐，應尋求專業醫師的協助。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

40歲的王小姐從小學時期開始就被偏頭痛困擾，隨著年齡增長，病況逐漸加劇，近五年已嚴重到發作時會劇烈噁心想吐，就算最強效的止痛藥物也沒效，直到她求診花蓮慈濟醫院神經內科陳俞名醫師，開始使用偏頭痛的預防用藥後，半年內症狀即明顯改善，她也降低對市售止痛藥物的依賴，逐漸擺脫三十年來的疼痛惡夢。

花蓮慈院神經內科陳俞名醫師表示，偏頭痛是盛行率很高的疾病，常見為單側性或搏動性的原發性頭痛，可能伴隨著怕光、怕吵、噁心想吐等症狀，多數患者會選擇忍耐或吃止痛藥度過，但長期用藥不僅會對身體造成負擔，藥效也可能越來越低。他指出，許多人都有偏頭痛的問題，部分患者甚至因頭痛嚴重而影響日常生活品質，必須持續仰賴止痛藥度日，剛開始口服止痛藥都有用，後來身體吃出抗藥性，長期下來需要不斷尋求更強效的藥物，卻不能真正解決問題，因而陷入惡性循環。

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「我已經吃到市面上最強的止痛藥了，還是不能很快把頭痛壓下來。」王小姐表示，偏頭痛陪著自己長大，連疼痛的程度也成長了，從每個月只會痛一兩天，到後來一週內會發作四次以上，常常痛到需要衝進廁所裡嘔吐，多年來試過多種止痛藥，仍無法與它和平共處。

王小姐聽了姊姊的建議，決定到花蓮慈院陳俞名醫師的門診求診，希望能找到原因和解決辦法，在經過半年預防藥物的治療後，症狀大幅改善，已經回到過去一個月僅發作一二次的狀況，且症狀持續減輕。王小姐表示：「看醫生前都不知道原來預防藥這麼有用，感覺我這麼多年的強效止痛藥都白吃了！」

「對付偏頭痛最重要的是不忍耐、及時就醫。」偏頭痛常見於年輕人或中年人族群，好發年齡在二十歲至五十歲之間，陳俞名醫師指出，頭痛不分年紀，且每個人的成因可能各有不同，最保險的做法仍是就醫檢查，排除其他疾病作祟的徵兆，確認是否為原發性的頭痛。一般程度輕微的頭痛，可至家醫科或是內科系門診掛號；但若是較困難或複雜難治的偏頭痛，可以就診神經科或疼痛科諮詢專科醫師。

「痛就吃止痛藥」是很多人的習慣，在臺灣市售成藥方便取得也是造成這個現象的原因之一，比如普拿疼，或是EVE、非炎等非類固醇消炎藥，都是民眾家中可能原本就有的常備用藥。陳俞名醫師指出，服用止痛藥對抗頻率低且程度輕微的偏頭痛是合理的，但如果民眾已觀察到自己的症狀越來越嚴重，甚至成為一種長期且頻繁發作的病症，務必要尋求專業醫師的協助，找到問題根源並對症下藥，達到治療疾病、提升生活品質的目的。

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